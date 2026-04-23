Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτους 7 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, σκόνη και ομίχλη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στους 7 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, σκόνη και ομίχλη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 23.04.2026 - 06:24
Στους 7 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, σκόνη και ομίχλη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το Σαββατοκύριακο στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη.

Σήμερα, αρχικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις αλλά και αραιή ομίχλη, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένη συννεφιά, που στα ορεινά μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσει μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, όμως τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά μετά το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές και αργότερα και μέσες νεφώσεις.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται αυξημένες κυρίως μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Κυριακή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στα βόρεια και τα δυτικά.

Η θερμοκρασία σταδιακά μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι κάνει κάποιον δημοφιλή στο σχολείο – Η έρευνα καταρρίπτει τα στερεότυπα
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Εορτολόγιο: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Στους 7 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, σκόνη και ομίχλη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες
«Δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά»: Η πραγματικότητα που κανείς δεν λέει για τις σχολικές αργίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

 23.04.2026 - 06:21
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

 23.04.2026 - 06:30
Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Η άτυπη σύνοδος των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

  •  23.04.2026 - 06:14
Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

  •  23.04.2026 - 06:21
Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πήρε... κεφάλι ο ΔΗΣΥ, σταθερά ποσοστά για τους υπόλοιπους, πτώση για το Άλμα– Το στοίχημα της συσπείρωσης

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πήρε... κεφάλι ο ΔΗΣΥ, σταθερά ποσοστά για τους υπόλοιπους, πτώση για το Άλμα– Το στοίχημα της συσπείρωσης

  •  22.04.2026 - 23:30
Οι ΗΠΑ παρατείνουν την αναστολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω ενεργειακής κρίσης

Οι ΗΠΑ παρατείνουν την αναστολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω ενεργειακής κρίσης

  •  23.04.2026 - 06:34
«Δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά»: Η πραγματικότητα που κανείς δεν λέει για τις σχολικές αργίες

«Δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά»: Η πραγματικότητα που κανείς δεν λέει για τις σχολικές αργίες

  •  23.04.2026 - 06:19
Στους 7 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, σκόνη και ομίχλη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Στους 7 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, σκόνη και ομίχλη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  23.04.2026 - 06:24
Εορτολόγιο: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Εορτολόγιο: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

  •  23.04.2026 - 06:30
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  23.04.2026 - 06:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα