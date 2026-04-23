Στους 7 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, σκόνη και ομίχλη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Σήμερα, αρχικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις αλλά και αραιή ομίχλη, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένη συννεφιά, που στα ορεινά μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσει μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, όμως τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά μετά το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές και αργότερα και μέσες νεφώσεις.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται αυξημένες κυρίως μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Κυριακή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στα βόρεια και τα δυτικά.

Η θερμοκρασία σταδιακά μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

