Θρίλερ με το «Epaminondas»: Έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις, λέει η εταιρεία σε νέα ανακοίνωση

Σε νέα επικοινωνία που είχε η εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαίωσε ότι στο πλοίο ανέβηκαν Ιρανοί στρατιώτες και υπέδειξαν στον καπετάνιο να χαράξει ρότα προς το νησί Λαράκ. Το πλοίο το οποίο ανήκει στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Technomar του Γιώργου Γιουρούκου, έχει 21 μέλη πληρώματος και πρόκειται για Ουκρανούς και Φιλιππινέζους. Σύμφωνα με την εταιρεία όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Marinetraffic το πλοίο κινείται αυτή τη στιγμή με ταχύτητα 14,8 κόμβων και κατευθύνεται βορειοδυτικά ενώ το Accociated Press επικαλούμενο ιρανικά μέσα μεταδίδει ότι το «Εpamoinondas» μαζί με το «MSC Francesca» έχει μεταφερθεί ήδη στο Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα , ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι το «MSC Francesca» που φέρει σημαία Παναμά και το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς το Ιράν. Ωστόσο, το υπουργείο Ναυτιλίας μετά από επικοινωνία που είχε με την πλοιοκτήτρια εταιρεία είχε διαψεύσει τις αναφορές ότι το πλοίο είχε καταληφθεί, κάτι που έκανε και η Technomar στην πρώτη της ανακοίνωση.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν θεωρεί την κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν ως παραβίαση της εκεχειρίας, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.:



Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.



Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.



Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.



Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.



Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.



Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.



Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις.

