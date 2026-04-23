Μπαράζ ελέγχων της Αστυνομίας: Τρεις συλλήψεις - Σαρωτικοί έλεγχοι και 48 καταγγελίες για υπερβολική ταχύτητα.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τριών προσώπων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 316 οχήματα και ελέγχθηκαν 420 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 40 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 140 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 48 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 72 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.