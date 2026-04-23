Νίκος Κληρίδης: Επιφύλαξε την απόφασή του το Ανώτατο για την αίτηση ακύρωσης του εντάλματος

Όπως δήλωσε ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Χρίστος Κληρίδης, με την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας έκλεισε το πρώτο από τα δύο στάδια που προβλέπονται για τέτοιου είδους αιτήσεις. Το συγκεκριμένο στάδιο αφορά την εξέταση κατά πόσο στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, ανέφερε ότι οι αγορεύσεις των τριών δικηγόρων του ιδίου, καθώς και των Αλέξανδρου και Κωνσταντίνου Κληρίδη, ολοκληρώθηκαν, με το Δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του, η οποία θα ανακοινωθεί σε χρόνο που θα καθοριστεί. Εξήγησε ακόμη ότι σε περίπτωση που η απόφαση είναι υπέρ της αίτησης, θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας.

Σε αυτό, θα κατατεθούν εκ νέου τα σχετικά έγγραφα στη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα κληθεί να τοποθετηθεί και να αποφασίσει εάν θα εγείρει ένσταση ή όχι.