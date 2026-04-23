ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νίκος Κληρίδης: Επιφύλαξε την απόφασή του το Ανώτατο για την αίτηση ακύρωσης του εντάλματος

 23.04.2026 - 09:53
Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξέδωσε άμεσα απόφαση για την αίτηση ακύρωσης του εντάλματος έρευνας που αφορά τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, επιφυλασσόμενο να τοποθετηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Όπως δήλωσε ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Χρίστος Κληρίδης, με την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας έκλεισε το πρώτο από τα δύο στάδια που προβλέπονται για τέτοιου είδους αιτήσεις. Το συγκεκριμένο στάδιο αφορά την εξέταση κατά πόσο στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, ανέφερε ότι οι αγορεύσεις των τριών δικηγόρων του ιδίου, καθώς και των Αλέξανδρου και Κωνσταντίνου Κληρίδη, ολοκληρώθηκαν, με το Δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του, η οποία θα ανακοινωθεί σε χρόνο που θα καθοριστεί. Εξήγησε ακόμη ότι σε περίπτωση που η απόφαση είναι υπέρ της αίτησης, θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας.

Σε αυτό, θα κατατεθούν εκ νέου τα σχετικά έγγραφα στη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα κληθεί να τοποθετηθεί και να αποφασίσει εάν θα εγείρει ένσταση ή όχι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός της 14χρονης από συνομήλική της - «Σαν να βρίσκονται σε γήπεδο, παρακολουθώντας έναν αγώνα»
Σας έχει τύχει και εσάς; «Μάστιγα» το loudspeaker στα καφέ – «Ακουστικά παρακαλώ!»
Νέος all-day προορισμός μέσα στο πράσινο - Γνωστός φούρνος αποκτάει καντίνα και φέρνει γεύσεις και χαλάρωση στο πάρκο
Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα συγκρούστηκε και κατέληξε σε δέντρο - Δείτε βίντεο
Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Γιώρκας: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
«Δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά»: Η πραγματικότητα που κανείς δεν λέει για τις σχολικές αργίες

 

 

 

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Η άτυπη σύνοδος των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

  •  23.04.2026 - 06:14
Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

  •  23.04.2026 - 06:21
Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πήρε... κεφάλι ο ΔΗΣΥ, σταθερά ποσοστά για τους υπόλοιπους, πτώση για το Άλμα– Το στοίχημα της συσπείρωσης

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πήρε... κεφάλι ο ΔΗΣΥ, σταθερά ποσοστά για τους υπόλοιπους, πτώση για το Άλμα– Το στοίχημα της συσπείρωσης

  •  23.04.2026 - 07:30
Νίκος Κληρίδης: Επιφύλαξε την απόφασή του το Ανώτατο για την αίτηση ακύρωσης του εντάλματος

Νίκος Κληρίδης: Επιφύλαξε την απόφασή του το Ανώτατο για την αίτηση ακύρωσης του εντάλματος

  •  23.04.2026 - 09:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Σάλος με το νέο ηχητικό - «Πέφτει» το τεκμήριο - «Επίσκεψη» ανακριτών στον Νίκο Αναστασιάδη

Υπόθεση «Σάντυ»: Σάλος με το νέο ηχητικό - «Πέφτει» το τεκμήριο - «Επίσκεψη» ανακριτών στον Νίκο Αναστασιάδη

  •  23.04.2026 - 08:47
VIDEO: Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός της 14χρονης από συνομήλική της - «Σαν να βρίσκονται σε γήπεδο, παρακολουθώντας έναν αγώνα»

VIDEO: Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός της 14χρονης από συνομήλική της - «Σαν να βρίσκονται σε γήπεδο, παρακολουθώντας έναν αγώνα»

  •  23.04.2026 - 08:43
Χάος στον αυτοκινητόδρομο με δύο καραμπόλες - Στα σημεία ασθενοφορό και πυροσβεστική

Χάος στον αυτοκινητόδρομο με δύο καραμπόλες - Στα σημεία ασθενοφορό και πυροσβεστική

  •  23.04.2026 - 10:12
Νέος all-day προορισμός μέσα στο πράσινο - Γνωστός φούρνος αποκτάει καντίνα και φέρνει γεύσεις και χαλάρωση στο πάρκο

Νέος all-day προορισμός μέσα στο πράσινο - Γνωστός φούρνος αποκτάει καντίνα και φέρνει γεύσεις και χαλάρωση στο πάρκο

  •  23.04.2026 - 09:06

