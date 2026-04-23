Άστεγος κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών – Βρέθηκε από εργαζόμενους κατά την αποκομιδή - Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

 23.04.2026 - 10:10
Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο περιστατικό βρέθηκαν οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των απορριμμάτων εντόπισαν άστεγο να κοιμάται μέσα σε πράσινο κάδο σκουπιδιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:40 τα ξημερώματα, επί της οδού Λεωφόρου Νίκης 69, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τον άστεγο να κοιμάται μέσα στον κάδο, ενώ ήταν σε εξέλιξη στην πόλη καταρρακτώδης βροχόπτωση.

Οι εργαζόμενοι, διαπίστωσαν έγκαιρα πως υπήρχε άνθρωπος μέσα στον κάδο των σκουπιδιών και αντέδρασαν αστραπιαία. Ο άστεγος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης με ελαφρά τραύματα, ενώ οι υπάλληλοι της Καθαριότητας κατέθεσαν για το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η πολυπλοκότητα και η σύνδεση του αντικειμένου της καθαριότητας απαιτεί άριστο μηχανικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για την άμεση αντίδραση τους που σε συνθήκες δύσκολες καιρικές αντέδρασαν γρήγορα και δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Ζαχαριάδης.

