Καταπληκτικά νέα: Η Wizz Air ανακοίνωσε νέους προορισμούς από Λάρνακα – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

Από τον Σεπτέμβριο του 2026, οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδεύουν από τη Λάρνακα προς την Αθήνα με τη Wizz Air, καθώς η εταιρεία επαναφέρει το δρομολόγιο υψηλής συχνότητας μεταξύ των δύο πόλεων. Αρχικά, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται 11 φορές την εβδομάδα, ενώ από τον Οκτώβριο θα αυξηθούν σε έως και 14 εβδομαδιαίες πτήσεις (δύο καθημερινά δρομολόγια), προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία. Οι ναύλοι ξεκινούν από μόλις €29,99 (απλή μετάβαση), συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών χρεώσεων και μιας χειραποσκευής. Η επαναφορά του δρομολογίου προς Αθήνα αντανακλά τη μεγάλη ζήτηση των επιβατών και επιβεβαιώνει τη συνεχή επένδυση της εταιρείας σε βασικές περιφερειακές συνδέσεις.

Μετά την επιτυχία του πρόσφατα εγκαινιασμένου δρομολογίου προς Βαρκελώνη, η Wizz Air προσθέτει ακόμη έναν προορισμό στην Ισπανία. Από τον Σεπτέμβριο, οι επιβάτες θα έχουν απευθείας πρόσβαση στη Μαδρίτη, μία από τις πιο ζωντανές πολιτιστικές και τουριστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, με ναύλους που ξεκινούν από €55,99 (απλή μετάβαση), συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών χρεώσεων και μιας χειραποσκευής.

Πέρα από τα νέα δρομολόγια, η εταιρεία αυξάνει τη συχνότητα πτήσεων προς Βαρκελώνη, Θεσσαλονίκη και Γερεβάν, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα και προσφέροντας περισσότερες επιλογές και ευελιξία στους επιβάτες.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τη διαρκή δέσμευση της Wizz Air προς την κυπριακή αγορά και τη στρατηγική της να ενισχύσει τον ρόλο της Λάρνακας ως σημαντικής βάσης στο δίκτυό της. Μέσα από την επέκταση των δρομολογίων και την αύξηση των συχνοτήτων, η εταιρεία προσφέρει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ευελιξία και προσιτές λύσεις ταξιδιού.

Ο András Szabó, Network Officer της Wizz Air, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενισχύουμε περαιτέρω τη βάση μας στη Λάρνακα με την επιστροφή του δημοφιλούς δρομολογίου προς Αθήνα, ανταποκρινόμενοι στη σταθερή και αυξανόμενη ζήτηση των επιβατών μας. Ταυτόχρονα, είμαστε ενθουσιασμένοι για την έναρξη ενός νέου προορισμού, της Μαδρίτης, που ανοίγει την πόρτα σε μία από τις πιο ζωντανές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενισχύοντας τόσο τα εξερχόμενα ταξίδια όσο και τον εισερχόμενο τουρισμό, ενώ δημιουργεί νέες ευκαιρίες σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας. Τα νέα αυτά δρομολόγια επιβεβαιώνουν τη συνεχή ανάπτυξη της Wizz Air και τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ένα ολοένα και διευρυνόμενο δίκτυο προσιτών ταξιδιωτικών επιλογών».

Η Μαρία Κουρούπη, Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε τη συνεχιζόμενη επέκταση της Wizz Air στη Λάρνακα, η οποία προσφέρει περισσότερες επιλογές και προσιτές ταξιδιωτικές δυνατότητες στους επιβάτες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι θετικές εξελίξεις για τους τομείς της αεροπορίας και του τουρισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η επαναφορά του δρομολογίου προς την Αθήνα, σε συνδυασμό με την προσθήκη της νέας σύνδεσης με τη Μαδρίτη, ενισχύουν περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Κύπρου και στηρίζουν τόσο τα εξερχόμενα ταξίδια όσο και τον εισερχόμενο τουρισμό.

Παράλληλα, η ανακοίνωση αυτή αντικατοπτρίζει τη δυνατή και εποικοδομητική συνεργασία μας με τη Wizz Air, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σε μια κοινή δέσμευση για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της ανθεκτικότητας της Κύπρου σε μια απαιτητική περίοδο για τον κλάδο”

Ο Κώστας Κουμής, Υφυπουργός Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε: «Η ανακοίνωση νέων απευθείας δρομολογίων από τη Wizz Air από τη Λάρνακα προς τη Μαδρίτη και την Αθήνα αποτελεί ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης προς την Κύπρο ως προορισμό επιλογής. Η βελτιωμένη συνδεσιμότητα δεν είναι απλώς ένα λογιστικό ορόσημο· αποτελεί ένα στρατηγικό μήνυμα. Ανοίγει νέους διαδρόμους τουρισμού, εμπορίου και πολιτιστικών ανταλλαγών, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε δύο από τις πιο δυναμικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Χαιρετίζουμε την προσθήκη των δύο νέων δρομολογίων από τον Σεπτέμβριο του 2026, την αύξηση των συχνοτήτων στα υφιστάμενα δρομολόγια και την επέκταση της βάσης της στη Λάρνακα, τα οποία συμβάλλουν στη κοινή μας δέσμευση για την τοποθέτηση της Κύπρου ως ενός ανταγωνιστικού, προσβάσιμου και ολόχρονα ελκυστικού προορισμού.»

ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Wizz Air wizzair.com και μέσω της εφαρμογής για κινητά Wizz Air mobile app. Εκτός από τους ήδη χαμηλούς ναύλους, οι επιβάτες μπορούν να προσθέσουν την υπηρεσία WIZZ Flex κατά την κράτηση, με κόστος από €10. Με την επιλογή αυτή, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ημερομηνία ή προορισμό, ή να ακυρώσουν την πτήση έως και τρεις ώρες πριν την αναχώρηση χωρίς χρέωση, λαμβάνοντας το 100% του ναύλου σε πίστωση για μελλοντική χρήση.