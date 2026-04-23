ΑρχικήΟικονομίαΕπίδομα τέκνου: Πότε θα καταβληθεί για το 2026 - Όσα πρέπει να ξέρετε και τι ισχύει με τις αιτήσεις
Επίδομα τέκνου: Πότε θα καταβληθεί για το 2026 - Όσα πρέπει να ξέρετε και τι ισχύει με τις αιτήσεις

 23.04.2026 - 14:32
Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την παροχή Επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2026.

Με βάση τις διατάξεις του Διατάγματος, όσοι είχαν καταστεί δικαιούχοι των πιο πάνω Επιδομάτων για το έτος 2025, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το έτος 2026 και η παροχή των επιδομάτων θα εξεταστεί αυτόματα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ). Η καταβολή των επιδομάτων για το 2026 θα ξεκινήσει από τις 29 Μαΐου 2026.

Σε περίπτωση που έχει προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που επηρεάζει το δικαίωμά τους σε επίδομα (όπως αλλαγή εισοδήματος από μερίσματα, κτλ), οι αιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την ΥΔΕΠ με την υποβολή του σχετικού Ηλεκτρονικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.wbas.dmsw.gov.cy. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο CYLogin και η ταυτοποίηση του προφίλ του αιτητή. Νοείται ότι, οποιεσδήποτε αλλαγές ή/και επιπρόσθετες πληροφορίες, θα γίνονται αποδεκτές μόνο με την υποβολή του Ηλεκτρονικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων.

Όσοι έχουν καταστεί δικαιούχοι Επιδόματος Τέκνου για το 2025 και επιθυμούν να αιτηθούν την παροχή Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας για το έτος 2026, μπορούν να υποβάλουν το αίτημα τους μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων.

Όσοι δεν είχαν καταστεί δικαιούχοι Επιδόματος Τέκνου ή/και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2025 και όσοι θα υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους για παροχή Επιδόματος Τέκνου ή Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας το 2026, ηλεκτρονικά, μέσω του CYLogin (https://www.gov.cy) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο CYLogin και η ταυτοποίηση του προφίλ του αιτητή.

Τονίζεται ότι, για όσους θα υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά, είναι υποχρεωτικό, για σκοπούς εξέτασης της, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί το Έντυπο Εξουσιοδότησης σε πρωτότυπη έντυπη μορφή σε ένα από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σ.Ε.Ε.Π.), μετά από διευθέτηση ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ (https://www.wbas.dmsw.gov.cy) ή μέσω τηλεφώνου στο 8000 2000. Νοείται ότι, αιτητές και δικαιούχοι που κατέχουν ηλεκτρονική υπογραφή μπορούν να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Έντυπο Εξουσιοδότησης με τη χρήση της ηλεκτρονικής τους ταυτότητας (eID).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική αίτηση Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας:

· Ιστοσελίδα: https://www.wbas.dmsw.gov.cy

· Τηλέφωνο: 1450 · Email: [email protected]

· Φαξ: 22803048

Έκλεισαν το λιμάνι Λάρνακας οι κτηνοτρόφοι: Αναμένουν τα αποτελέσματα της συνάντησης με την Υπουργό - Δείτε φωτογραφία

LIVE οι δηλώσεις Μακρόν-ΠτΔ με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

 23.04.2026 - 14:42

 23.04.2026 - 14:42
Στο Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960.

