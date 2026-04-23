Έρχεται το 7ο Φεστιβάλ Αγκινάρας Κιτίου - Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα, κυπριακή παράδοση

 23.04.2026 - 14:46
Ο Δήμος Δρομολαξιάς–Μενεού και το Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο «Αρχάγγελος» Κιτίου, διοργανώνουν το 7ο Φεστιβάλ Αγκινάρας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Απριλίου 2026, από τις 16:00 μέχρι αργά το βράδυ, στην Πλατεία Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Κίτι.

Το καθιερωμένο πλέον Φεστιβάλ Αγκινάρας επιστρέφει δυναμικά και φέτος, προσκαλώντας το κοινό σε μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα, κυπριακή παράδοση και ψυχαγωγία.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για την περιοχή και έχει ως στόχο την ανάδειξη της αγκινάρας ως προϊόντος της τοπικής γης, της παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης γαστρονομίας, καθώς και της πολιτιστικής ταυτότητας του Κιτίου.

Η αγκινάρα, ένα ιδιαίτερα θρεπτικό και αγαπημένο συστατικό της κυπριακής κουζίνας, θα έχει την τιμητική της μέσα από μια πλούσια γαστρονομική εμπειρία, με ποικιλία εδεσμάτων και δημιουργικών συνταγών, που θα προσφέρονται για γευσιγνωσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει:

• Επίσημη τελετή έναρξης

• Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική, χορούς και απαγγελίες

• Ζωντανή μουσική με την αγαπημένη ερμηνεύτρια Άντρη Καραντώνη

• Παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα κυπριακά εδέσματα με βάση την αγκινάρα

• Βιωματικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους στο Πολυδύναμο Κέντρο Κιτίου, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00

• Περιήγηση με μικρό λεωφορείο σε αγκιναρώνες της περιοχής

Το Φεστιβάλ Αγκινάρας υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει την τοπική παραγωγή, την παράδοση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κυπριακής γης και της τοπικής μας κληρονομιάς.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την αγαπημένη αγκινάρα!

Σας περιμένουμε!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταπληκτικά νέα: Η Wizz Air ανακοίνωσε νέους προορισμούς από Λάρνακα – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων
Σας έχει τύχει και εσάς; «Μάστιγα» το loudspeaker στα καφέ – «Ακουστικά παρακαλώ!»
Νέος all-day προορισμός μέσα στο πράσινο - Γνωστός φούρνος αποκτάει καντίνα και φέρνει γεύσεις και χαλάρωση στο πάρκο
Τροχαίο με δύο οχήματα στη Λευκωσία - Δείτε σε ποια περιοχή - Φωτογραφία
Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Γιώρκας: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Με φέρετρο και στεφάνια οι κτηνοτρόφοι στη Ριζοελιά: Ζητούν απαντήσεις σήμερα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 

 

 

LIVE οι δηλώσεις Μακρόν-ΠτΔ με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η φάλαινα: Mόλις άνοιξαν νέες καλές θέσεις για να παρακολουθήσετε τη συγκλονιστική παράσταση στο Παττίχειο θέατρο Λεμεσού

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960.

LIVE οι δηλώσεις Μακρόν-ΠτΔ με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

LIVE οι δηλώσεις Μακρόν-ΠτΔ με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

  •  23.04.2026 - 14:42
LIVE εικόνα: Η τελευταία Ολομέλεια – Στην ατζέντα αναπομπές ΠτΔ για εκποιήσεις και ΑΠΕ

LIVE εικόνα: Η τελευταία Ολομέλεια – Στην ατζέντα αναπομπές ΠτΔ για εκποιήσεις και ΑΠΕ

  •  23.04.2026 - 12:26
Στη Ριζοελιά ο Υπουργός Δικαιοσύνης: Αντιμέτωπος με οργισμένους κτηνοτρόφους - Δείτε βίντεο από το σημείο

Στη Ριζοελιά ο Υπουργός Δικαιοσύνης: Αντιμέτωπος με οργισμένους κτηνοτρόφους - Δείτε βίντεο από το σημείο

  •  23.04.2026 - 12:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει για τα όσα κατέθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης - «Το ένα μετά το άλλο καταρρέουν»

Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει για τα όσα κατέθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης - «Το ένα μετά το άλλο καταρρέουν»

  •  23.04.2026 - 13:21
Βουλή: Πέρασε η αναπομπή για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής – Το θέμα πάει Ολομέλεια

Βουλή: Πέρασε η αναπομπή για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής – Το θέμα πάει Ολομέλεια

  •  23.04.2026 - 12:21
Αβέρωφ Νεοφύτου για Άτυπη Σύνοδο: «Η Κύπρος οφείλει να μιλήσει με αυτοπεποίθηση και ενιαία φωνή»

Αβέρωφ Νεοφύτου για Άτυπη Σύνοδο: «Η Κύπρος οφείλει να μιλήσει με αυτοπεποίθηση και ενιαία φωνή»

  •  23.04.2026 - 13:27
VIDEO: Έδωσε το παιδί του στον Φυτιρή για να το μεγαλώσει - «Έλα πιάσ’τον τζαι τάισ’τον»

VIDEO: Έδωσε το παιδί του στον Φυτιρή για να το μεγαλώσει - «Έλα πιάσ’τον τζαι τάισ’τον»

  •  23.04.2026 - 14:13
Καταπληκτικά νέα: Η Wizz Air ανακοίνωσε νέους προορισμούς από Λάρνακα – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

Καταπληκτικά νέα: Η Wizz Air ανακοίνωσε νέους προορισμούς από Λάρνακα – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

  •  23.04.2026 - 13:02

