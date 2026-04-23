ΑρχικήLifestyleΗ φάλαινα: Mόλις άνοιξαν νέες καλές θέσεις για να παρακολουθήσετε τη συγκλονιστική παράσταση στο Παττίχειο θέατρο Λεμεσού
Η φάλαινα: Mόλις άνοιξαν νέες καλές θέσεις για να παρακολουθήσετε τη συγκλονιστική παράσταση στο Παττίχειο θέατρο Λεμεσού

 23.04.2026 - 15:00
Η φάλαινα: Mόλις άνοιξαν νέες καλές θέσεις για να παρακολουθήσετε τη συγκλονιστική παράσταση στο Παττίχειο θέατρο Λεμεσού

Είναι η παράσταση που εδώ και δυο χρόνια είναι sold out στην Αθήνα. Ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας στη «Φάλαινα» και το κοινό και οι κριτικοί τον αποθεώνουν.

Η «Φάλαινα» έφτασε στην Κύπρο και αύριο κάνει πρεμιέρα στο Παττίχειο θέατρο Λεμεσού για διπλές παραστάσεις την Παρασκευή 24 , το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου .

Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά στην Κύπρο, τα εισιτήρια και σε Λεμεσό και σε Λευκωσία έγιναν sold-out μέσα σε 24 μόνος ώρες. Ρεκόρ για τα κυπριακά δεδομένα.

Όμως όσοι δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια τους, έχουν τώρα μια μοναδική ευκαιρία της τελευταίας στιγμής. Όπως πληροφορούμαστε μόλις άνοιξαν καλές θέσεις για όλες τις παραστάσεις της Λεμεσού , σε πολύ καλές σειρές κι έτσι όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν την κράτηση τους τώρα online στο ticketmaster.cy ή σε καταστήματα ACS COURIER.

Άρα μην χάσετε την τελευταία ευκαιρία να δείτε τον εκπληκτικό Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στη συγκλονιστική «Φάλαινα».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταπληκτικά νέα: Η Wizz Air ανακοίνωσε νέους προορισμούς από Λάρνακα – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων
Σας έχει τύχει και εσάς; «Μάστιγα» το loudspeaker στα καφέ – «Ακουστικά παρακαλώ!»
Νέος all-day προορισμός μέσα στο πράσινο - Γνωστός φούρνος αποκτάει καντίνα και φέρνει γεύσεις και χαλάρωση στο πάρκο
Τροχαίο με δύο οχήματα στη Λευκωσία - Δείτε σε ποια περιοχή - Φωτογραφία
Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Γιώρκας: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Με φέρετρο και στεφάνια οι κτηνοτρόφοι στη Ριζοελιά: Ζητούν απαντήσεις σήμερα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 

 

 

Έρχεται το 7ο Φεστιβάλ Αγκινάρας Κιτίου - Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα, κυπριακή παράδοση

Οι δικηγόροι του Τζάστιν Μπαλντόνι ζητούν να μην παρουσιαστούν στη δίκη τα σχόλια του ηθοποιού για το βάρος της Μπλέικ Λάιβλι

LIVE οι δηλώσεις Μακρόν-ΠτΔ με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

LIVE οι δηλώσεις Μακρόν-ΠτΔ με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960.

LIVE οι δηλώσεις Μακρόν-ΠτΔ με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

LIVE οι δηλώσεις Μακρόν-ΠτΔ με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

LIVE εικόνα: Η τελευταία Ολομέλεια – Στην ατζέντα αναπομπές ΠτΔ για εκποιήσεις και ΑΠΕ

LIVE εικόνα: Η τελευταία Ολομέλεια – Στην ατζέντα αναπομπές ΠτΔ για εκποιήσεις και ΑΠΕ

Στη Ριζοελιά ο Υπουργός Δικαιοσύνης: Αντιμέτωπος με οργισμένους κτηνοτρόφους - Δείτε βίντεο από το σημείο

Στη Ριζοελιά ο Υπουργός Δικαιοσύνης: Αντιμέτωπος με οργισμένους κτηνοτρόφους - Δείτε βίντεο από το σημείο

Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει για τα όσα κατέθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης - «Το ένα μετά το άλλο καταρρέουν»

Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει για τα όσα κατέθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης - «Το ένα μετά το άλλο καταρρέουν»

Βουλή: Πέρασε η αναπομπή για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής – Το θέμα πάει Ολομέλεια

Βουλή: Πέρασε η αναπομπή για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής – Το θέμα πάει Ολομέλεια

Αβέρωφ Νεοφύτου για Άτυπη Σύνοδο: «Η Κύπρος οφείλει να μιλήσει με αυτοπεποίθηση και ενιαία φωνή»

Αβέρωφ Νεοφύτου για Άτυπη Σύνοδο: «Η Κύπρος οφείλει να μιλήσει με αυτοπεποίθηση και ενιαία φωνή»

VIDEO: Έδωσε το παιδί του στον Φυτιρή για να το μεγαλώσει - «Έλα πιάσ’τον τζαι τάισ’τον»

VIDEO: Έδωσε το παιδί του στον Φυτιρή για να το μεγαλώσει - «Έλα πιάσ’τον τζαι τάισ’τον»

Καταπληκτικά νέα: Η Wizz Air ανακοίνωσε νέους προορισμούς από Λάρνακα – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

Καταπληκτικά νέα: Η Wizz Air ανακοίνωσε νέους προορισμούς από Λάρνακα – Πότε αρχίζουν οι πτήσεις – Το κόστος των εισιτηρίων

