Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ: Τι αλλάζει στις συναλλαγές και πώς θα λειτουργεί - Θα αντικαταστήσει τα μετρητά;
Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ: Τι αλλάζει στις συναλλαγές και πώς θα λειτουργεί - Θα αντικαταστήσει τα μετρητά;

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 27.04.2026 - 06:14
Το ψηφιακό ευρώ εισέρχεται σταδιακά σε φάση τεχνικής προετοιμασίας, με τις ευρωπαϊκές αρχές να στοχεύουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πιλοτική εφαρμογή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2027 και Οκτωβρίου 2028, ενώ η ευρύτερη κυκλοφορία του τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2029.

Οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης βρίσκονται ήδη στη διαδικασία ανάπτυξης των απαραίτητων τεχνολογικών υποδομών, με στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας του νέου ψηφιακού νομίσματος, το οποίο θα αποτελεί την ηλεκτρονική μορφή του ευρώ.

Το ψηφιακό ευρώ θα εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα έχει ισοδύναμη αξία με το φυσικό νόμισμα. Η χρήση του θα πραγματοποιείται μέσω κινητών εφαρμογών και ψηφιακών πορτοφολιών, ενώ θα παρέχεται και δυνατότητα συναλλαγών χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Σε αντίθεση με τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, δεν θα βασίζεται σε τεχνολογίες blockchain ούτε θα λειτουργεί ως επενδυτικό προϊόν, ενώ δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα μετρητά, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο υφιστάμενο σύστημα πληρωμών.

Η δυνατότητα offline χρήσης εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των συναλλαγών, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει πλήρη ανωνυμία όπως τα φυσικά χρήματα. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής ορίων κατοχής ψηφιακού ευρώ ανά πολίτη, πιθανώς μερικών χιλιάδων ευρώ, ώστε να περιοριστεί η μεταφορά καταθέσεων από τις εμπορικές τράπεζες.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο οικονομολόγος Γιάννης Τελώνης σημειώνει ότι «το ψηφιακό ευρώ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης χρήσης κρυπτονομισμάτων και διεθνών μεταβολών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα», εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους συναλλαγών και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως αναφέρει, «τα συστήματα πληρωμών που κυριαρχούν σήμερα ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από αμερικανικούς φορείς, όπως Visa και Mastercard», γεγονός που δημιουργεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας στις πληρωμές.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «το ψηφιακό ευρώ αποτελεί ένα πιο ασφαλές και ελεγχόμενο εργαλείο σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα», τα οποία χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ασταθή και χωρίς ουσιαστικό υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί απόλυτα από την αξιοπιστία του κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του», σημειώνοντας πως το περιθώριο λάθους είναι ελάχιστο. Τονίζει επίσης ότι η υλοποίηση γίνεται με ιδιαίτερα προσεκτικά βήματα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο νέο ψηφιακό μέσο πληρωμών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Η ομιλία του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, για την επικύρωση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές σηματοδοτεί την είσοδο του κόμματος στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα