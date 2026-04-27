Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Έχασε τραγικά τη ζωή της 32χρονη influencer - Πρώην παίκτρια του X Factor την παρέσυρε και τη σκότωσε
 27.04.2026 - 07:38
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Λονδίνο όταν η 32χρονη influencer Κλαούντια Ζακρζέφσκα βρέθηκε νεκρή και η πρώην παίκτρια του X Factor Γκαμπριέλ Καρίνγκτον κατηγορείται για τον θάνατό της.

Η influencer Κλαούντια Ζακρζέφσκα, γνωστή ως Klaudia Glam στα social media, έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο κέντρο του Λονδίνου, το οποίο φέρεται πως οδηγούσε η Καρίνγκτον ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 19ης Απριλίου στην περιοχή Σόχο συγκεκριμένα, κοντά σε νυχτερινό κέντρο. Η 32χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε στη σύλληψη της 29χρονης πρώην παίκτριας του μουσικού διαγωνισμού από το Μάντσεστερ, η οποία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, απλή σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος φέρει, σύμφωνα με τις Αρχές, «τραυματισμούς που μπορεί να του αλλάξουν τη ζωή».

Μετά τον θάνατο της Ζακρζέφσκα, η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία.

Η Καρίνγκτον είχε γίνει γνωστή το 2013 ως μέλος του συγκροτήματος Miss Dynamix, που συμμετείχε στο «X Factor». Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες.

ΠΗΓΗ: Newsit.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα