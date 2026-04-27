VIDEO: Η ζήλια πήγε σε άλλο επίπεδο - Κρεμάστηκε από το φορτηγό του άνδρα της για να τον... πιάσει να την απατά

Η τροχαία στην κομητεία Maralbexi δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από εμβρόντητους οδηγούς που ανέφεραν μια γυναίκα να κρέμεται από το πίσω μέρος ενός κινούμενου φορτηγού.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και επιβεβαίωσαν τις αναφορές, βλέποντας τη γυναίκα να κρατιέται από τις μεταλλικές ράβδους του οχήματος εν κινήσει. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η αιτία πίσω από αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα δεν ήταν άλλη από την παθολογική ζήλεια.

Το χρονικό μίας επικής «κατασκοπείας»

Η γυναίκα, πεπεισμένη ότι ο άνδρας της είχε ερωτική σχέση, αποφάσισε να τον ακολουθήσει κρυφά όταν εκείνος έφυγε από το σπίτι το βράδυ. Τη στιγμή που εκείνος επιβιβαζόταν στο φορτηγό του, εκείνη γλίστρησε έξω από το σπίτι και γραπώθηκε από το πίσω μέρος του οχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα στάθηκε απίστευτα τυχερή που έμεινε ζωντανή, καθώς αν ο σύζυγός της είχε αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα ή αν ο δρόμος είχε λακκούβες, θα μπορούσε να είχε πέσει στον θάνατο.

Η περιπέτεια της γυναίκας, την οποία τα κινεζικά μέσα ταυτοποίησαν ως «κυρία Yu», κατέληξε να κοστίσει στον σύζυγό της ένα πρόστιμο 200 γιουάν (περίπου 29 δολάρια) και την αφαίρεση τριών βαθμών από το δίπλωμά του, επειδή δεν έλεγξε σωστά το όχημά του πριν ξεκινήσει.

