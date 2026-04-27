ΑρχικήLike Online
VIDEO: Η ζήλια πήγε σε άλλο επίπεδο - Κρεμάστηκε από το φορτηγό του άνδρα της για να τον... πιάσει να την απατά

 27.04.2026 - 07:47
Γυναίκα που υποψιαζόταν ότι ο σύζυγός της ήταν άπιστος, έφτασε στα άκρα για να τον πιάσει επ' αυτοφώρω, προκαλώντας σοκ στους οδηγούς και τις αρχές στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βόρειας Κίνας.

Η τροχαία στην κομητεία Maralbexi δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από εμβρόντητους οδηγούς που ανέφεραν μια γυναίκα να κρέμεται από το πίσω μέρος ενός κινούμενου φορτηγού.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και επιβεβαίωσαν τις αναφορές, βλέποντας τη γυναίκα να κρατιέται από τις μεταλλικές ράβδους του οχήματος εν κινήσει. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η αιτία πίσω από αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα δεν ήταν άλλη από την παθολογική ζήλεια.

Το χρονικό μίας επικής «κατασκοπείας»

Η γυναίκα, πεπεισμένη ότι ο άνδρας της είχε ερωτική σχέση, αποφάσισε να τον ακολουθήσει κρυφά όταν εκείνος έφυγε από το σπίτι το βράδυ. Τη στιγμή που εκείνος επιβιβαζόταν στο φορτηγό του, εκείνη γλίστρησε έξω από το σπίτι και γραπώθηκε από το πίσω μέρος του οχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα στάθηκε απίστευτα τυχερή που έμεινε ζωντανή, καθώς αν ο σύζυγός της είχε αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα ή αν ο δρόμος είχε λακκούβες, θα μπορούσε να είχε πέσει στον θάνατο.

Η περιπέτεια της γυναίκας, την οποία τα κινεζικά μέσα ταυτοποίησαν ως «κυρία Yu», κατέληξε να κοστίσει στον σύζυγό της ένα πρόστιμο 200 γιουάν (περίπου 29 δολάρια) και την αφαίρεση τριών βαθμών από το δίπλωμά του, επειδή δεν έλεγξε σωστά το όχημά του πριν ξεκινήσει.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Έχασε τραγικά τη ζωή της 32χρονη influencer - Πρώην παίκτρια του X Factor την παρέσυρε και τη σκότωσε

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πολυδιάστατο και πολυσχιδές το έργο του Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρου

ΔΗΚΟ σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Πιέσεις, δημοσκοπήσεις και η μάχη για τον ρυθμιστικό ρόλο

ΔΗΚΟ σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Πιέσεις, δημοσκοπήσεις και η μάχη για τον ρυθμιστικό ρόλο

Η ομιλία του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, για την επικύρωση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές σηματοδοτεί την είσοδο του κόμματος στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές.

