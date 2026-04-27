ΑρχικήΠολιτική
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πολυδιάστατο και πολυσχιδές το έργο του Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρου

 27.04.2026 - 07:59
Στο πολυδιάστατο και πολυσχιδές ποιμαντορικό και κοινωνικό έργο του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε ομιλία του την Κυριακή το βράδυ στην τελετή απονομής του Χρυσού Παρασήμου του Αποστόλου Βαρνάβα στον Μητροπολίτη Κύκκου.

"Είναι με ιδιαίτερα αισθήματα εκτίμησης και χαράς που συμμετέχω με αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στην αποψινή τελετή προς τιμήν του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου. Η παρουσία μου, ανάμεσα σε πολλά άλλα, αντικατοπτρίζει και τον σεβασμό της Πολιτείας και εμένα προσωπικά, έναντι του τιμώμενου Ιεράρχη, αλλά και συνολικά έναντι της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Κύπρου" τόνισε ο Πρόεδρος.

Είπε ότι η Ιερά Σύνοδος απονέμει "την ύψιστη εκκλησιαστική διάκριση σε έναν αφοσιωμένο Αρχιερέα για το πολυδιάστατο και πολυσχιδές ποιμαντορικό και κοινωνικό του έργο" προσθέτοντας ότι "ως ηγούμενος της Βασιλικής Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας του Κύκκου, αλλά και ως επικεφαλής της μητροπολιτικής περιφέρειας Κύκκου και Τηλλυρίας, ο κ.κ. Νικηφόρος, αξιώθηκε να συνδέσει το όνομά του με έργο ωφέλιμο και ευεργετικό για χιλιάδες ανθρώπους, στην Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες".

Ο Πρόεδρος ανέφερε πως "υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Ηγουμένου της, Επισκόπου Κύκκου Νικηφόρου, από το 1984 μέχρι τις μέρες μας, η Μονή Κύκκου έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολυδιάστατο έργο, σε κάθε έκφανση κοινωνικής δραστηριότητας. Κανείς δεν είναι σε θέση να υπολογίσει το υπέρογκο ποσό που διατέθηκε όλα αυτά τα χρόνια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σε πάσχοντες, αναξιοπαθούντες, χήρες, ορφανά, φιλανθρωπικά Σωματεία και Ιδρύματα".

Τεράστια είναι επίσης, επισήμανε, " η πολυδιάστατη προσφορά της Μονής Κύκκου στην Παιδεία. Αμέτρητα είναι τα σχολεία όλων των βαθμίδων που έχουν κτιστεί και εξοπλιστεί με τη γενναιόδωρη στήριξη της Μονής Κύκκου, είτε με οικονομική βοήθεια είτε με παραχώρηση γης, ενώ εκατοντάδες παιδιά από την πατρίδα μας και το εξωτερικό είχαν την ευκαιρία πρόσβασης σε ανώτερη μόρφωση με υποτροφία της Μονής".

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι το κοινωνικό έργο της Μονής υπό την καθοδήγηση του Νικηφόρου είναι "τιτάνιο και πολυσχιδές" και αναφέρθηκε και σε δράσεις κατά της μάστιγας των ναρκωτικών, κοινωνική και πνευματική στήριξη οικογενειών και νέων, προγράμματα για αντιμετώπιση της αστυφιλίας, κέντρα φροντίδας για άτομα με αναπηρίες, για ηλικιωμένους, και πολλά άλλα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε "στο εξαίρετο έργο που επιτελεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου, δημιούργημα του τιμώμενου αρχιερέα" λέγοντας ότι "πρόκειται, αναμφίβολα, για ένα λίκνο πολιτισμού, το οποίο απέσπασε διεθνείς επαίνους και δικαιωματικά μάς κάνει περήφανους σε όλο τον κόσμο".

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι "η διεθνώς αναγνωρισμένη ιεραποστολική δράση του Μητροπολίτη Νικηφόρου εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τη Βαγδάτη και από τη Δαμασκό μέχρι τον Καύκασο, η ευλογία της Παναγίας του Κύκκου, γίνεται βάλσαμο στις πληγές ανθρώπων που υποφέρουν" και εξήρε "το σθένος, το πείσμα και τη μεθοδικότητα με την οποία ο τιμώμενος ιεράρχης αξιοποίησε κάθε διεθνές φόρουμ για να καταγγείλει, να διαφωτίσει για τα συνεχιζόμενα εγκλήματα της κατοχικής Τουρκίας, έχοντας ως μόνιμη έγνοια την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας".

"Η άξια παρασημοφόρησή σας με το χρυσό παράσημο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, συνιστά οφειλόμενη αναγνώριση της δημιουργικής διακονίας και της καρποφόρας αρχιερατείας σας" είπε ο Πρόεδρος απευθυνόμενος στον τιμώμενο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

