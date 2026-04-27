Νέα ανάρτηση από Μακάριο Δρουσιώτη για τις… μαντικές ικανότητες της «Σάντυ» - «Πρόβλεπε το μέλλον, ακόμη και αποφάσεις του Υπουργικού»

ΑρχικήΠολιτική
 27.04.2026 - 11:57
Σε νέα δημόσια παρέμβασή του, ο Μακάριος Δρουσιώτης επανέρχεται στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντυ», ασκώντας δριμεία κριτική στους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών και αφήνοντας αιχμές για απόπειρα συγκάλυψης.

Αυτούσια η ανάρτηση

«Οι μαντικές ικανότητες της "Σάντη"

Η απελπισμένη προσπάθεια Χριστοδουλίδη - Νομικής Υπηρεσίας - Αστυνομίας να κουκουλώσουν την υπόθεση.

Από τις διαρροές στα Μέσα Ενημέρωσης φαίνεται ξανά η αξιοθρήνητη προσπάθεια της Αστυνομίας, υπό τις διαταγές του κ. Αρναούτη και την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, να διαψεύσει αντί να διερευνήσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Τελευταίο κρούσμα η επιλεκτική διαρροή στον ΑΝΤ1 ότι οι ανακριτές έλαβαν καταθέσεις και από το Ταχυδρομείο, αφού η Σάντη «έλεγε σε φίλους και γνωστούς πως εργαζόταν σε Ταχυδρομείο της επαρχίας Λευκωσίας σε απόσταση αναπνοής από τη Νομική Υπηρεσία, αλλά και το Προεδρικό, όπου επίσης έλεγε πως εργαζόταν».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές η ίδια εργαζόταν στο Ταχυδρομείο Προδρόμου. Διευθυντής Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών την συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο Ανδρέας Γρηγορίου, και η έδρα του ήταν το Ταχυδρομείο Προδρόμου.

Η Σάντη αναφέρεται στην εργασία της στο Ταχυδρομείο σε ηχογραφημένη συνέντευξη της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την εργοδότησε ο Γρηγορίου μέσω σχεδίου της ΑΝΑΔ.

Ο Γρηγορίου, γνωστός και από τον… συντονιστικό του ρόλος τις πυρκαγιές της Λεμεσού, διορίστηκε από τον Χριστοδουλίδη και Προϊστάμενος της Διοίκησης της Προεδρίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε ένα από το μηνύματα που φαίνεται να στάληκε από τον  Γ. Μυλωνάκη στον Μ. Χριστοδούλου, αναφέρεται ως «δικός μας». Μήπως ρωτήθηκε ο Γρηγορίου από τους ανακριτές για τη σχέση του με την Σάντη;

Επίσης, σε μήνυμα που φαίνεται να έστειλε ο Δημήτρης Παπαδάκης στον Χριστοδούλου, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, αναφέρεται ότι «του έταξαν [του Γρηγορίου] τη θέση του γενικού διευθυντή του υπουργείου δικαιοσύνης».

Μία εβδομάδα αργότερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει σύσταση στην ΕΔΥ για το διορισμό του Ανδρέα Γρηγορίου ως αναπληρωτή Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, όταν υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο Γιώργος Σαββίδης ο οποίος σήμερα δίνει οδηγίες στην Αστυνομία ως Γενικός Εισαγγελέας.

Δηλαδή η Σάντη, η οποία σύμφωνα με τον "ενημερωμένο" Τύπο έβρισκε πληροφορίες από το ίντερνετ και κατασκεύαζε μηνύματα, είχε και διορατικές ικανότητες: Πρόβλεπε το μέλλον, ακόμη και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου».

Λετυμπιώτης: Πανέτοιμη η Κυβέρνηση εάν προκύψουν εξελίξεις στο Κυπριακό

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και θέλει να αξιοποιηθεί ο χρόνος που απομένει μέχρι την λήξη της θητείας του, δήλωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

