Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
Ατάραχος άνδρας τρώει τη σαλάτα του ενώ πέφτουν πυροβολισμοί στο δείπνο του Λευκού Οίκου: «Δεν θα ξάπλωνα με το νέο μου σμόκιν στο βρόμικο πάτωμα»

 27.04.2026 - 16:47
Αναστάτωση επικράτησε στην αίθουσα χορού του ξενοδοχείου Washington Hilton το βράδυ του Σαββάτου, όταν ήχοι πυροβολισμών από τον εξωτερικό χώρο προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έσπευσαν να καλυφθούν κάτω από τραπέζια και καρέκλες.

Ανάμεσά τους, ωστόσο, υπήρξε μία εξαίρεση: ο Μάικλ Γκλαντζ, ατζέντης της Creative Artists Agency και καλεσμένος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου όπου παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρέμεινε καθισμένος, συνεχίζοντας ατάραχος να τρώει τη σαλάτα του, σύμφωνα με τους New York Times.

Σε σύντομη συνέντευξή του την Κυριακή, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε από την ένταση της στιγμής και πως προτίμησε να παρακολουθήσει τι συνέβαινε. «Είμαι Νεοϋορκέζος» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ζούμε καθημερινά με σειρήνες και έντονη δραστηριότητα. Δεν φοβήθηκα. Υπήρχαν εκατοντάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που κινούνταν γρήγορα ανάμεσα σε τραπέζια και καρέκλες, και ήθελα να δω τι γίνεται».

Η εικόνα της αντίδρασής του μεταδόθηκε από το CNN και γρήγορα έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, όπου του αποδόθηκε το παρατσούκλι «ο άνθρωπος με τη σαλάτα».

Όπως ανέφερε, πολλοί τον ρώτησαν γιατί δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους. «Πολλοί μου είπαν: “Γιατί δεν έπεσες στο πάτωμα; Όλοι στο τραπέζι σου και στην αίθουσα ήταν κάτω”», σημείωσε.

Ο ίδιος έδωσε τη δική του εξήγηση: «Καταρχάς, έχω πρόβλημα με τη μέση μου. Δεν μπορούσα να πέσω κάτω, και αν το έκανα, θα χρειαζόταν βοήθεια για να σηκωθώ. Και δεύτερον, είμαι υπερβολικά προσεκτικός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ξαπλώσω με το καινούργιο μου σμόκιν στο βρόμικο πάτωμα του Hilton. Δεν επρόκειτο να συμβεί».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξεσηκώνονται κατά των πάρκων αποθήκευσης ενέργειας οι κάτοικοι στην Αλάμπρα - Φόβοι για «θερμική διαφυγή»

 27.04.2026 - 16:41
Επόμενο άρθρο

Πρέσβης η Φιλίππα Καρσερά: Οι τέσσερις προαγωγές που αποφάσισε η ΕΔΥ

 27.04.2026 - 16:58
BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα