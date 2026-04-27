Ατάραχος άνδρας τρώει τη σαλάτα του ενώ πέφτουν πυροβολισμοί στο δείπνο του Λευκού Οίκου: «Δεν θα ξάπλωνα με το νέο μου σμόκιν στο βρόμικο πάτωμα»

Ανάμεσά τους, ωστόσο, υπήρξε μία εξαίρεση: ο Μάικλ Γκλαντζ, ατζέντης της Creative Artists Agency και καλεσμένος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου όπου παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρέμεινε καθισμένος, συνεχίζοντας ατάραχος να τρώει τη σαλάτα του, σύμφωνα με τους New York Times.

Σε σύντομη συνέντευξή του την Κυριακή, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε από την ένταση της στιγμής και πως προτίμησε να παρακολουθήσει τι συνέβαινε. «Είμαι Νεοϋορκέζος» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ζούμε καθημερινά με σειρήνες και έντονη δραστηριότητα. Δεν φοβήθηκα. Υπήρχαν εκατοντάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που κινούνταν γρήγορα ανάμεσα σε τραπέζια και καρέκλες, και ήθελα να δω τι γίνεται».

Un homme continue de manger sa salade pendant les tirs au gala de la presse à Washington pic.twitter.com/bgoC31L8tY — BFM (@BFMTV) April 27, 2026

Η εικόνα της αντίδρασής του μεταδόθηκε από το CNN και γρήγορα έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, όπου του αποδόθηκε το παρατσούκλι «ο άνθρωπος με τη σαλάτα».

Όπως ανέφερε, πολλοί τον ρώτησαν γιατί δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους. «Πολλοί μου είπαν: “Γιατί δεν έπεσες στο πάτωμα; Όλοι στο τραπέζι σου και στην αίθουσα ήταν κάτω”», σημείωσε.

Ο ίδιος έδωσε τη δική του εξήγηση: «Καταρχάς, έχω πρόβλημα με τη μέση μου. Δεν μπορούσα να πέσω κάτω, και αν το έκανα, θα χρειαζόταν βοήθεια για να σηκωθώ. Και δεύτερον, είμαι υπερβολικά προσεκτικός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ξαπλώσω με το καινούργιο μου σμόκιν στο βρόμικο πάτωμα του Hilton. Δεν επρόκειτο να συμβεί».