Πρέσβης η Φιλίππα Καρσερά: Οι τέσσερις προαγωγές που αποφάσισε η ΕΔΥ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που προάγονται περιλαμβάνεται και η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΔΥ, οι προαγωγές εντάσσονται στη διαδικασία που είχε προκηρυχθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Αυγούστου 2024 (αρ. γνωστοποίησης 937).

Οι τέσσερις λειτουργοί που επιλέγηκαν για προαγωγή είναι η Θεσσαλία Σιάμπου, η Φιλίππα Καρσερά, η Μαρία Μιχαήλ και ο Χάρης Μορίτσης.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής με εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα Α15(i) €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.

Η απόφαση της Επιτροπής αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός Μαΐου.