ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρέσβης η Φιλίππα Καρσερά: Οι τέσσερις προαγωγές που αποφάσισε η ΕΔΥ

 27.04.2026 - 16:58
Σε πλήρωση τεσσάρων κενών μόνιμων θέσεων Πρέσβη στις Εξωτερικές Υπηρεσίες προχώρησε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, με ισχύ από τις 15 Μαΐου 2026.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που προάγονται περιλαμβάνεται και η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΔΥ, οι προαγωγές εντάσσονται στη διαδικασία που είχε προκηρυχθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Αυγούστου 2024 (αρ. γνωστοποίησης 937).

Οι τέσσερις λειτουργοί που επιλέγηκαν για προαγωγή είναι η Θεσσαλία Σιάμπου, η Φιλίππα Καρσερά, η Μαρία Μιχαήλ και ο Χάρης Μορίτσης.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής με εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα Α15(i) €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. 

Η απόφαση της Επιτροπής αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός Μαΐου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο 44χρονος Παναγιώτης Νικολάου: Με άσπρες μπλούζες το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας
«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση
Εξοργιστικό περιστατικό: Πάρκαρε μπροστά από ΑμεΑ και τους άφησε χωρίς πρόσβαση - Δείτε φωτογραφία
Φειδίας για τον γάμο του: «Έχουν αγχωθεί οι καλεσμένοι μας για το τι θα φορέσουν μας στέλνουν όλοι μηνύματα»
Το διάσημο τσίρκο που έφτασε στην Κύπρο ακυρώνει όλες τις παραστάσεις της εβδομάδας - Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Ένας χρόνος χωρίς την Άννα Σιάλαρου: Συγκίνηση για το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο – Δείτε την ανάρτηση – Φωτογραφία

 

 

 

Ατάραχος άνδρας τρώει τη σαλάτα του ενώ πέφτουν πυροβολισμοί στο δείπνο του Λευκού Οίκου: «Δεν θα ξάπλωνα με το νέο μου σμόκιν στο βρόμικο πάτωμα»

Προσοχή: Μην παρκάρετε εδώ! Το διήμερο που θα «δοκιμάσει» τα νεύρα των οδηγών στη Λεμεσό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

  •  27.04.2026 - 17:34
Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

  •  27.04.2026 - 17:48
Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

  •  27.04.2026 - 13:58
Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

  •  27.04.2026 - 14:18
Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

  •  27.04.2026 - 15:13
Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

  •  27.04.2026 - 18:43
Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

  •  27.04.2026 - 17:28
Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

  •  27.04.2026 - 17:22

