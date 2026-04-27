Προσοχή: Μην παρκάρετε εδώ! Το διήμερο που θα «δοκιμάσει» τα νεύρα των οδηγών στη Λεμεσό

Οι προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του οδοστρώματος φέρνουν σαρωτικές αλλαγές, καθώς ο Δήμος Λεμεσού ανακοίνωσε το προσωρινό «κλείσιμο» κεντρικών παρόδιων χώρων στάθμευσης, προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα με ασφάλεια και ταχύτητα.

Η επιχείρηση ξεκινά τα χαράματα της Τρίτης 28 Απριλίου, με τις οδούς Αγίου Ανδρέου, Γεωργίου Κατσουνωτού και Χριστόδουλου Χατζηπαύλου να μπαίνουν σε καθεστώς περιορισμών. Από τις 05:00 το πρωί μέχρι και τις 16:00 το απόγευμα, οι οδηγοί καλούνται να αφήσουν το οδόστρωμα ελεύθερο, καθώς η στάθμευση θα απαγορεύεται αυστηρά για την εκτέλεση των εργασιών.

Η ταλαιπωρία για όσους δεν προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους αναμένεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη 29 Απριλίου, με το επίκεντρο των εργασιών να μεταφέρεται στο παραλιακό μέτωπο. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, από τις 05:00 έως τις 16:00, το «απαγορευτικό» επεκτείνεται στις οδούς Χριστόδουλου Χατζηπαύλου, 28ης Οκτωβρίου και στον χώρο στάθμευσης Μόλος 4.

Οι αρχές της πόλης απευθύνουν θερμή έκκληση προς το κοινό να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και να μετακινήσει τα οχήματά του σε άλλους δημοτικούς χώρους στάθμευσης της περιοχής. Πρόκειται για μια αναγκαία «θυσία» στην καθημερινότητα των οδηγών, με στόχο ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο για όλους. Ο Δήμος Λεμεσού ποντάρει στην κατανόηση των πολιτών για να αποφευχθούν τα περιττά μπερδέματα στους δρόμους.