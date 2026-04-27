ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Μην παρκάρετε εδώ! Το διήμερο που θα «δοκιμάσει» τα νεύρα των οδηγών στη Λεμεσό

 27.04.2026 - 17:18
Προσοχή: Μην παρκάρετε εδώ! Το διήμερο που θα «δοκιμάσει» τα νεύρα των οδηγών στη Λεμεσό

Σε «εργοτάξιο» μετατρέπεται το εμπορικό και παραλιακό κέντρο της Λεμεσού το επόμενο σαρανταοκτάωρο, θέτοντας σε συναγερμό τους οδηγούς που κινούνται καθημερινά στην καρδιά της πόλης.

Οι προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του οδοστρώματος φέρνουν σαρωτικές αλλαγές, καθώς ο Δήμος Λεμεσού ανακοίνωσε το προσωρινό «κλείσιμο» κεντρικών παρόδιων χώρων στάθμευσης, προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα με ασφάλεια και ταχύτητα.

Η επιχείρηση ξεκινά τα χαράματα της Τρίτης 28 Απριλίου, με τις οδούς Αγίου Ανδρέου, Γεωργίου Κατσουνωτού και Χριστόδουλου Χατζηπαύλου να μπαίνουν σε καθεστώς περιορισμών. Από τις 05:00 το πρωί μέχρι και τις 16:00 το απόγευμα, οι οδηγοί καλούνται να αφήσουν το οδόστρωμα ελεύθερο, καθώς η στάθμευση θα απαγορεύεται αυστηρά για την εκτέλεση των εργασιών.

Η ταλαιπωρία για όσους δεν προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους αναμένεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη 29 Απριλίου, με το επίκεντρο των εργασιών να μεταφέρεται στο παραλιακό μέτωπο. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, από τις 05:00 έως τις 16:00, το «απαγορευτικό» επεκτείνεται στις οδούς Χριστόδουλου Χατζηπαύλου, 28ης Οκτωβρίου και στον χώρο στάθμευσης Μόλος 4.

Οι αρχές της πόλης απευθύνουν θερμή έκκληση προς το κοινό να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και να μετακινήσει τα οχήματά του σε άλλους δημοτικούς χώρους στάθμευσης της περιοχής. Πρόκειται για μια αναγκαία «θυσία» στην καθημερινότητα των οδηγών, με στόχο ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο για όλους. Ο Δήμος Λεμεσού ποντάρει στην κατανόηση των πολιτών για να αποφευχθούν τα περιττά μπερδέματα στους δρόμους.

Πρέσβης η Φιλίππα Καρσερά: Οι τέσσερις προαγωγές που αποφάσισε η ΕΔΥ

Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

