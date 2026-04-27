Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Προσερχόμενος στους χώρους του νέου κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών «Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής», όπου θα τελέσει τα εγκαίνια, ο Πρόεδρος ρωτήθηκε για τις νέες παραβιάσεις της νεκρής ζώνης από το κατοχικό καθεστώς.

«Είμαστε σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι αυξημένες αυτές οι παραβιάσεις, που γίνονται με έναν διττό στόχο: από τη μια να αμφισβητηθεί η νεκρή ζώνη και είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η αντίδραση από τα Ηνωμένα Έθνη. Θέλουμε να δούμε όμως αποτελέσματα. Δεν μας ικανοποιεί και δεν μας αρκεί η λεκτική αντίδραση ή αντιδράσεις που δεν επαναφέρουν την κατάσταση στην προτέρα κατάσταση πραγμάτων. Κατά δεύτερον είναι μια συνετή προσπάθεια να δημιουργήσουν ακόμη περαιτέρω προβλήματα στη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών», είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνέχισε αναφέροντας ότι ο ίδιος είχε δημόσια δηλώσει, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, ότι ο Γενικός Γραμματέας ξεκινά μια νέα προσπάθεια. «Άρα υπάρχει μία συνειδητή πολιτική από κάποιους να δημιουργήσουν προβλήματα, να δημιουργήσουν περαιτέρω δυσκολίες σε αυτή την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα», είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο στόχος των παραβιάσεων στις οποίες προβαίνει το κατοχικό καθεστώς είναι διττός. Από τη μία η αμφισβήτηση της νεκρής ζώνης και του ψηφίσματος 186/1964 και η προσπάθεια από τουρκικής πλευράς να υπογραφεί μια ξεχωριστή συμφωνία (των Ηνωμένων Εθνών) με το κατοχικό καθεστώς. «Όλα αυτά τα συζήτησα και πρόσφατα με τον (αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ, Ζαν Πιέρ) Λακρουά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση».

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η Kυβέρνηση κινείται σε δύο επίπεδα. Από τη μία, στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, και από την άλλη στο επίπεδο της ΕΕ. «Σε όλα αυτά είναι ξεκάθαρη η ευθύνη που ανήκει είναι στην Τουρκία και εκεί επικεντρώνονται και οι προσπάθειες και των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη νέα προσπάθεια του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η νέα προσπάθεια ήδη ξεκίνησε μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Τουρκία που ήταν πριν τη συνάντηση που είχε ο ίδιος μαζί του στις Βρυξέλλες, δηλαδή στις αρχές Μαρτίου 2026.

«Δεν θα ξεκινήσει τον Ιούλιο» η νέα προσπάθεια, είπε κληθείς να σχολιάσει σχετικές δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. «Γίνεται η αναγκαία προεργασία και σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα, αλλά και σε επίπεδο της προσωπικής απεσταλμένης «που δεν αποκλείω την καθοδό της στην Κύπρο. Είμαστε σε επαφή, έτσι ώστε να δημιουργηθούν δεδομένα, βάσει των οποίων ο Γενικός Γραμματέας να συγκαλέσει μία διευρυμένη διάσκεψη με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον κ. Έρχιουρμαν, είπε ότι έχουν προταθεί κάποιες ημερομηνίες και αναμένεται επίσημη ανακοίνωση εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων.

Kάποιοι προσπάθησαν να αποτρέψουν συμμετοχή αλ Σαράα στο άτυπο Συμβούλιο

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρωτήθηκε και για την παρουσία του ηγέτη της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα στην Κύπρο, στο πλαίσιο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη επαφή μαζί του. «Ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών που επισκέφτηκε τη Συρία. Η Συρία είναι ένα γειτονικό κράτος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για να φέρουμε πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά συμπεριλαμβάνεται και η Συρία», είπε.

Σημείωσε ότι θεωρεί σημαντική την παρουσία του στην Κύπρο. «Θεωρώ σημαντική την αποδοχή της πρόσκλησης μας. Παρ’ ότι είχα κάποιες πληροφορίες ότι κάποιοι προσπάθησαν να αποτρέψουν τη συμμετοχή του στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επέλεξε να είναι εδώ, μίλησε δημόσια, έθεσε και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων πώς βλέπει τις εξελίξεις στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συρία και εμείς, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, συνεχίζουμε να διαδραματίζουμε έναν ουσιαστικό ρόλο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τα αποτελέσματα», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ