Αδιανόητο περιστατικό: Άνδρας δάγκωσε σκύλο της Αστυνομίας την ώρα της σύλληψής του – Δείτε βίντεο

ΑρχικήΔιεθνήΑδιανόητο περιστατικό: Άνδρας δάγκωσε σκύλο της Αστυνομίας την ώρα της σύλληψής του – Δείτε βίντεο
 27.04.2026 - 17:57
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (22/4) στη Florence της Αλαμπάμα, όταν κατά τη σύλληψή του ένας 46χρονος έκανε το αδιανόητο και δάγκωσε σκύλο της Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αστυνομικού Τμήματος της Florence στην Αλαμπάμα, η Ομάδα Δράσης κατά των Ναρκωτικών της Κομητείας Λόντερντεϊλ εκτελούσε ένταλμα έρευνας στο τετράγωνο 200 της οδού N. Locust Street, ενώ, παράλληλα, συνοδευόταν από την ομάδα SWAT της Φλωρεντίας-Λόντερντεϊλ και έναν αστυνομικό σκύλο Κ-9.

Δείτε τη σύλληψη του 46χρονου και το περιστατικό με τον αστυνομικό σκύλο στο 10:55.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του εντάλματος έρευνας, ο 46χρονος Ντέιβιντ Κάλιβερ από το Σέφιλντ της Αλαμπάμα αναμείχθηκε στη δουλειά των αστυνομικών χωρίς να έχει καμία σχέση με το συμβάν. Ο ίδιος έγινε επιθετικός, φώναξε στους αστυνομικούς και βγήκε στη μέση ενός δρόμου θέτοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ένας αστυνομικός τον προειδοποίησε αρκετές φορές να απομακρυνθεί από τον δρόμο για να μην τον χτυπήσει κάποιο όχημα.

Ο Κάλιβερ, ωστόσο, δεν υπάκουσε και βγήκε και πάλι στον δρόμο διαταράσσοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Τότε οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον 46χρονο ότι συλλαμβάνεται. Την ώρα που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του περάσουν χειροπέδες, ο Κάλιβερ αντιστάθηκε σπρώχνοντας τους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον συλλάβουν.

Ωστόσο, λίγο αργότερα έγινε κάτι το αδιανόητο. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο Κάλιβερ άρπαξε ένα από τα πόδια του αστυνομικού σκύλου, ο οποίος τον δάγκωνε στο πόδι, και τον... δάγκωσε. Οι αστυνομικοί άμεσα χτύπησαν τον Κάλιβερ για να τον αναγκάσουν να αφήσει τον τετράποδο φίλο τους. Ο 46χρονος κατέληξε στο έδαφος, όπου και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Στη συνέχεια ο Κάλιβερ μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Βόρειας Αλαμπάμα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα από τα δαγκώματα του σκύλου. Μετά τη θεραπεία, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Λόντερντεϊλ, όπου κρατείται με εγγύηση 2.500 δολάρια.

Ο Κάλιβερ κατηγορείται για αντίσταση κατά της σύλληψης, διατάραξη της δημόσιας τάξης, δημόσια μέθη και παρεμπόδιση αστυνομικού σκύλου.

Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων: Οι φωτογραφίες που έδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου στις Αρχές

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

