Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων: Οι φωτογραφίες που έδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου στις Αρχές
Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων: Οι φωτογραφίες που έδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου στις Αρχές

 27.04.2026 - 18:23
Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων: Οι φωτογραφίες που έδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου στις Αρχές

Έπειτα από διαδικασία περίπου πέντε ωρών, ολοκληρώθηκε η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου στα δικαστήρια της Αμαλιάδας για την υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 25χρονη, η οποία παραμένει προφυλακισμένη για την υπόθεση θανάτου τεσσάρων παιδιών, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιώτη.

Παράλληλα, φέρεται να υπέδειξε άλλα πρόσωπα ως υπεύθυνα για την υπόθεση, καταθέτοντας στοιχεία που, κατά την ίδια και την υπεράσπισή της, στηρίζουν τους ισχυρισμούς της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Mega, η Ειρήνη Μουρτζούκου έδωσε στις Αρχές φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία φέρεται να έστειλε η ίδια η μητέρα του ανήλικου στην ίδια. Σε αυτά φαίνεται ο ανήλικος να κλαίει, ενώ βρίσκεται μέσα στο πλυντήριο στο οποίο τον κρατάνε η μητέρα του και η γιαγιά του.

Η εκδοχή της κατηγορούμενης

Στο υπόμνημα που είχε καταθέσει στο παρελθόν, η κατηγορούμενη περιγράφει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας. Όπως υποστηρίζει, βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του παιδιού, όταν το αγοράκι παρουσίασε αδιαθεσία.

Αναφέρει πως εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε άλλο χώρο του σπιτιού και έσπευσε, όταν άκουσε φωνές, προσπαθώντας να βοηθήσει το παιδί, ενώ επισημαίνει ότι το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει και ότι είχε προηγηθεί ένταση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε πιέσεις που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε στη συνέχεια. Υποστηρίζει ότι τόσο η μητέρα όσο και η γιαγιά του παιδιού την επηρέασαν ως προς το τι θα καταθέσει, προκειμένου να αποκρυφθούν κρίσιμες λεπτομέρειες.

Μάλιστα, κάνει λόγο για συγκεκριμένη «γραμμή» που της υποδείχθηκε να ακολουθήσει, ακόμη και σε δημόσιες δηλώσεις της.

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του παιδιού επιμένει ότι υπεύθυνη για τον θάνατο του γιου της είναι η 25χρονη, θέση που έχει εκφράσει τόσο ενώπιον των αρχών όσο και δημόσια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο 44χρονος Παναγιώτης Νικολάου: Με άσπρες μπλούζες το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας
«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση
Εξοργιστικό περιστατικό: Πάρκαρε μπροστά από ΑμεΑ και τους άφησε χωρίς πρόσβαση - Δείτε φωτογραφία
Φειδίας για τον γάμο του: «Έχουν αγχωθεί οι καλεσμένοι μας για το τι θα φορέσουν μας στέλνουν όλοι μηνύματα»
Το διάσημο τσίρκο που έφτασε στην Κύπρο ακυρώνει όλες τις παραστάσεις της εβδομάδας - Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Ένας χρόνος χωρίς την Άννα Σιάλαρου: Συγκίνηση για το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο – Δείτε την ανάρτηση – Φωτογραφία

 

 

 

Αδιανόητο περιστατικό: Άνδρας δάγκωσε σκύλο της Αστυνομίας την ώρα της σύλληψής του – Δείτε βίντεο

Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

  •  27.04.2026 - 17:34
Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

  •  27.04.2026 - 17:48
Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

  •  27.04.2026 - 13:58
Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

  •  27.04.2026 - 14:18
Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

  •  27.04.2026 - 15:13
Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

  •  27.04.2026 - 18:43
Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

  •  27.04.2026 - 17:28
Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

  •  27.04.2026 - 17:22

