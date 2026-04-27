Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Η πορεία της στη Διπλωματική Υπηρεσία, οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς της χειρισμοί, αλλά και η ακαδημαϊκή της κατάρτιση, συνθέτουν ένα προφίλ με μακρά προϋπηρεσία και εμπειρία.

Η Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη είναι διπλωμάτης καριέρας, με παρουσία στο Υπουργείο Εξωτερικών από το 1999, έχοντας υπηρετήσει επί περισσότερα από 25 χρόνια σε σημαντικές θέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Από τον Οκτώβριο του 2024 κατέχει τον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού και διευθύνει τη Διεύθυνση Schengen και Προξενικών Υποθέσεων, ενώ προηγουμένως διετέλεσε Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την περίοδο 2020-2022 υπηρέτησε ως Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ενώ από το 2018 μέχρι το 2021 ήταν Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για ευρωπαϊκά θέματα (EU Sherpa), με ενεργό ρόλο στον συντονισμό ευρωπαϊκών πολιτικών.

Σημαντική υπήρξε επίσης η συμβολή της στα ευρωτουρκικά ζητήματα και στις πτυχές του Κυπριακού που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως επικεφαλής του σχετικού τμήματος στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και ως ελληνοκυπριακή εκπρόσωπος στη δικοινοτική επιτροπή προετοιμασίας για την ΕΕ κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών συνομιλιών.

Διεθνώς, υπηρέτησε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, όπου χειρίστηκε ζητήματα διεύρυνσης, Τουρκίας και σχέσεων με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ενώ κατά την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2012 προήδρευσε της Ομάδας Διεύρυνσης (COELA).

Προηγήθηκε η υπηρεσία της στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, καθώς και στην Υπάτη Αρμοστεία στο Λονδίνο, όπου εκπροσώπησε την Κύπρο και σε επίπεδο Κοινοπολιτείας.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου στις Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, κατέχει μεταπτυχιακό στις Πολεμικές Σπουδές από το King’s College London, ενώ απέκτησε και πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μιλά ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, ενώ το βιογραφικό της συνδυάζει διπλωματική εμπειρία, ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και ακαδημαϊκή κατάρτιση, στοιχεία που συνθέτουν το επαγγελματικό της αποτύπωμα.