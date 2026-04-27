ΑρχικήΚοινωνίαΒγάλτε τις ομπρέλες: Μετά την ομίχλη, έρχονται καταιγίδες – Το σκηνικό του καιρού μέχρι την Πρωτομαγιά
Βγάλτε τις ομπρέλες: Μετά την ομίχλη, έρχονται καταιγίδες – Το σκηνικό του καιρού μέχρι την Πρωτομαγιά

 27.04.2026 - 18:53
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κυρίως στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βορειοδυτικά νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά την διάλυση της αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος. Αργότερα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη για να καταστεί αργότερα τοπικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νότια, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βορειοδυτικά νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

