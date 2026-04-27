Τουλάχιστον 2 νεκροί σε σύγκρουση τρένων σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ινδονησία – Συγκλονιστικές εικόνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.

Αξιωματούχος του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI) ανακοίνωσε πως δύο τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.

Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Τον Ιανουάριο του 2024, σύγκρουση τρένων στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας είχε στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό περίπου 20 επιβατών.

Kereta Api Argo Bromo Anggrek tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur.



— Akuratco (@akuratco) April 27, 2026

— put (@piscesput) April 27, 2026

— gigi (@scftjaena) April 27, 2026