ΑρχικήΥγείαΤα όσπρια που μειώνουν χοληστερόλη και φλεγμονή – Ένα φλιτζάνι την ημέρα κάνει θαύματα
 27.04.2026 - 20:12
Τα όσπρια που μειώνουν χοληστερόλη και φλεγμονή – Ένα φλιτζάνι την ημέρα κάνει θαύματα

Η καθημερινή κατανάλωση ενός φλιτζανιού οσπρίων, όπως ρεβίθια ή μαύρα φασόλια, μπορεί να προσφέρει μετρήσιμα οφέλη για την καρδιά και τον μεταβολισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ιλινόις.

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται στο ετήσιο συνέδριο NUTRITION 2025 της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής, και δείχνουν ότι η ενσωμάτωση των φασολιών στην καθημερινή διατροφή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένας απλός, οικονομικά αποδοτικός τρόπος για τη μείωση του κινδύνου χρόνιων ασθενειών.

Βελτίωση δεικτών σε άτομα με προδιαβήτη

Η μελέτη διάρκειας 12 εβδομάδων περιέλαβε 72 ενήλικες με προδιαβήτη, μια κατάσταση που συχνά συνοδεύεται από διαταραχές στο μεταβολισμό των λιπιδίων και χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού -παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη τύπου 2. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες: μία κατανάλωνε καθημερινά ένα φλιτζάνι ρεβίθια, η δεύτερη μαύρα φασόλια, και η τρίτη -που χρησίμευε ως ομάδα ελέγχου -ρύζι.

Η ομάδα που κατανάλωνε ρεβίθια παρουσίασε σημαντική μείωση στα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, από 200,4 mg/dL κατά μέσο όρο σε 185,8 mg/dL στο τέλος των 12 εβδομάδων.

Η ομάδα των μαύρων φασολιών εμφάνισε σημαντική μείωση στα επίπεδα της ιντερλευκίνης-6 (IL-6), μιας κυτταροκίνης που αποτελεί βασικό δείκτη φλεγμονής. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα μειώθηκαν από 2,57 σε 1,88 pg/mL κατά μέσο όρο.

Δεν καταγράφηκαν σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ή στην ανοχή στη γλυκόζη, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα φασόλια δρουν κυρίως στα λιπίδια και στη φλεγμονή -δύο κρίσιμους δείκτες για την καρδιομεταβολική υγεία.

Οφέλη για όλους -όχι μόνο για άτομα με προδιαβήτη

«Η μελέτη μας ανέδειξε τα οφέλη από την κατανάλωση φασολιών σε ενήλικες με προδιαβήτη αλλά είναι μια εξαιρετική επιλογή για όλους. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικές ίνες, φυτικές πρωτεΐνες και βιοδραστικές ενώσεις που μπορεί να επηρεάσουν θετικά τη σύσταση και λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος», δήλωσε η Morganne Smith, υποψήφια διδάκτωρ του ινστιτούτου. «Τα ευρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των διατροφικών οδηγιών, των κλινικών ιατρών ή των προγραμμάτων δημόσιας υγείας που επικεντρώνονται στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων και του διαβήτη».

Στην επόμενη φάση, η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Δρ. Indika Edirisinghe και την Δρ. Britt Burton-Freeman από το ίδιο ινστιτούτο, θα εξετάσει πώς η κατανάλωση των συγκεκριμένων οσπρίων επηρεάζει την υγεία του εντέρου, για να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ του μικροβιώματος και της μεταβολικής υγείας.

Πρακτικές συμβουλές για την καθημερινή διατροφή μας

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αντικατάσταση λιγότερο υγιεινών επιλογών με φασόλια -κονσερβοποιημένα, αποξηραμένα ή κατεψυγμένα -είναι ένα καλό πρώτο βήμα για όποιον θέλει να τα εντάξει στη διατροφή του. Ωστόσο, συνιστούν προσοχή στα πρόσθετα συστατικά, όπως το αλάτι ή η ζάχαρη, ανάλογα με το προϊόν.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενσωματώσετε τα φασόλια στη διατροφή σας ως έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να υποστηρίξετε τη συνολική υγεία και να μειώσετε τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών», πρότεινε η Smith. «Μπορείτε να τα αναμείξετε για να προσθέσετε λίγο πάχος σε μια βάση σούπας, να τα προσθέσετε ως γαρνιτούρα για σαλάτα ή να τα συνδυάσετε με άλλους σπόρους όπως το ρύζι ή η κινόα».

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο 44χρονος Παναγιώτης Νικολάου: Με άσπρες μπλούζες το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας
«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση
Εξοργιστικό περιστατικό: Πάρκαρε μπροστά από ΑμεΑ και τους άφησε χωρίς πρόσβαση - Δείτε φωτογραφία
Φειδίας για τον γάμο του: «Έχουν αγχωθεί οι καλεσμένοι μας για το τι θα φορέσουν μας στέλνουν όλοι μηνύματα»
Το διάσημο τσίρκο που έφτασε στην Κύπρο ακυρώνει όλες τις παραστάσεις της εβδομάδας - Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Ένας χρόνος χωρίς την Άννα Σιάλαρου: Συγκίνηση για το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο – Δείτε την ανάρτηση – Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τουλάχιστον 2 νεκροί σε σύγκρουση τρένων σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ινδονησία – Συγκλονιστικές εικόνες

 27.04.2026 - 19:54
Επόμενο άρθρο

Υπόσχεση Μακρόν να μιλήσει με Ιράν για να «αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του» και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

 27.04.2026 - 20:19
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

  •  27.04.2026 - 17:34
Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

  •  27.04.2026 - 17:48
Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

  •  27.04.2026 - 13:58
Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

  •  27.04.2026 - 14:18
Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

  •  27.04.2026 - 15:13
Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

  •  27.04.2026 - 18:43
Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

  •  27.04.2026 - 17:28
Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

  •  27.04.2026 - 17:22

