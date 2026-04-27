Υπόσχεση Μακρόν να μιλήσει με Ιράν για να «αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του» και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Υπόσχεση Μακρόν να μιλήσει με Ιράν για να «αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του» και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

 27.04.2026 - 20:19
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε σήμερα ότι θα συνομιλήσει με τις ιρανικές αρχές για να «αντιμετωπιστεί το πρόβλημα» της αύξησης των τιμών των καυσίμων «στη ρίζα του» και θα προσπαθήσει να επιτύχει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Η αιτία του προβλήματος, είναι ότι σήμερα υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός και τα Στενά του Ορμούζ που είναι κλειστά. Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, να αφήσουμε τα πράγματα να ξαναρχίσουν», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ανδόρα.

Δήλωσε ότι θα συνομιλήσει «με τις ιρανικές αρχές» μόλις τελειώσει η επίσκεψη αυτή, ελπίζοντας ότι θα «πείσει» τα ενδιαφερόμενα μέρη «εντός των προσεχών ημερών».

«Είναι σημαντικό να μπορούμε να ανοίξουμε εκ νέου τη μια και την άλλη πλευρά στην κυκλοφορία για να καταστεί δυνατόν το αέριο, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, τα εμπορεύματα να περάσουν τα Στενά γιατί αυτό έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στην τιμή των καυσίμων στη Γαλλία, ο Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση «κάνει ό,τι είναι δυνατόν» διαβεβαιώνοντας ότι το κράτος είναι «στο πλευρό» των Γάλλων που επλήγησαν από τις τιμές που αυξάνονται.

Το θέμα του ανοίγματος στη ναυσιπλοΐα των Στενών του Ορμούζ μεγάλης στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων των χωρών του Κόλπου προς τον υπόλοιπο κόσμο είναι στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, κι ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει ακόμη και τα Στενά έχουν σχεδόν παραλύσει.

Τα όσπρια που μειώνουν χοληστερόλη και φλεγμονή – Ένα φλιτζάνι την ημέρα κάνει θαύματα

Σπουδές στην Ιαπωνία με όλα τα έξοδα πληρωμένα: Η ευκαιρία που περίμεναν οι Κύπριοι ερευνητές

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

  •  27.04.2026 - 17:34
Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

  •  27.04.2026 - 17:48
Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

  •  27.04.2026 - 13:58
Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

  •  27.04.2026 - 14:18
Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

  •  27.04.2026 - 15:13
Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

  •  27.04.2026 - 18:43
Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

  •  27.04.2026 - 17:28
Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

  •  27.04.2026 - 17:22

