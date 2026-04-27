ΑρχικήΚοινωνίαΣπουδές στην Ιαπωνία με όλα τα έξοδα πληρωμένα: Η ευκαιρία που περίμεναν οι Κύπριοι ερευνητές
Σπουδές στην Ιαπωνία με όλα τα έξοδα πληρωμένα: Η ευκαιρία που περίμεναν οι Κύπριοι ερευνητές

 27.04.2026 - 20:28
Υποτροφίες για το 2027 για Κύπριους υπηκόους θα προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT), όπως ανακοινώνει η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κύπρο.

Η υποτροφία αφορά όσους γεννήθηκαν στις ή μετά τις 2 Απριλίου, 1992, και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ιαπωνικά πανεπιστήμια ως ερευνητές για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της υποτροφίας είναι 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης εφόσον καταστεί αναγκαίο για την ολοκλήρωση των σπουδών, ενώ οι φοιτητές χωρίς γνώσεις ιαπωνικής γλώσσας θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα ιαπωνικής γλώσσας στην Ιαπωνία για ένα εξάμηνο, τα έξοδα των οποίων καλύπτονται επίσης από την υποτροφία.

Η υποτροφία περιλαμβάνει το ταξίδι προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη φοιτητική βίζα και ένα μηνιαίο ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή, που ανέρχεται στα 143.000 - 145.000 γεν (περίπου 900 ευρώ).

Η προθεσμία για κατάθεση εγγράφων είναι στις 19 Ιουνίου 2026, 16:30, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με την προσκόμισή τους στην Πρεσβεία.  

Όλες οι λεπτομέρειες και τα απαραίτητα έγγραφα, είναι αναρτημένα την ιστοσελίδα της Πρεσβείας (https://www.cy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/mext.html).

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

