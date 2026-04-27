Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους

 27.04.2026 - 20:53
Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους

Τι θα λέγατε αν μπορούσατε να τοποθετήσετε έναν πίνακα στον τοίχο χωρίς καρφιά και τρύπες;

Ο 29χρονος αργεντινός εφευρέτης Μάρκο Αγκουστίν Σέκι, έχει αναπτύξει το Ironplac, ένα δομικό υλικό σχεδιασμένο ώστε οι τοίχοι να συγκρατούν αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες.

Οι πρώτες πιλοτικές δοκιμές είναι ενθαρρυντικές αλλά το πολλά υποσχόμενο υλικό βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης.

Αν και το υλικό δεν είναι σε καμία περίπτωση καινοτόμο η Ironplac «επενδύει» στην ιδέα και στοχεύει να μετατρέψει μια επιφάνεια σε «μαγνητικό τοίχο» που μπορεί να διευκολύνει την τοποθέτηση αντικειμένων με μαγνήτη.

Χωρίς… καρφιά

Ένα ράφι, ένας πίνακας ή ακόμα και μικρά διακοσμητικά μπορούν να στερεωθούν χωρίς εργαλεία, αρκεί να έχουν την κατάλληλη υποδομή.

Πρόκειται για ένα σύνθετο υλικό που συνδυάζει τις ιδιότητες του τσιμέντου με μαγνητικά σωματίδια και βρίσκει εφαρμογή τόσο σε παραδοσιακά φινιρίσματα τύπου σοβά αλλά και σε επιφάνειες εσωτερικής διακόσμησης με πάνελ.

Σύμφωνα με την περιγραφή το υλικό χρησιμοποιεί ένα ειδικό μείγμα το οποίο προσδίδει στην τελική επιφάνεια την ικανότητα να συγκρατεί μαγνήτες, διατηρώντας παράλληλα την εμφάνιση και την υφή ενός κανονικού τοίχου. Ο τοίχος λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο όταν το αντικείμενο που θέλουμε να τοποθετήσουμε φέρει μαγνήτη.

Από τη θεωρία… στην πράξη

Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική φάση. Δεν έχει κυκλοφορήσει εμπορικά και περνά από ελέγχους σε πραγματικές συνθήκες κατασκευής. Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν τεθεί προς πώληση: πόσο βάρος μπορεί να αντέξει με την πάροδο του χρόνου, πόσο καλά αντέχει την υγρασία ή το βάψιμο. Αυτού του είδους οι απαντήσεις είναι που συνήθως καθορίζουν αν ένα πολλά υποσχόμενο υλικό θα παραμείνει απλώς μια «έξυπνη ιδέα» ή θα βρει μια θέση στον κατασκευαστικό κλάδο.

ΠΗΓΗ: in.gr

Σπουδές στην Ιαπωνία με όλα τα έξοδα πληρωμένα: Η ευκαιρία που περίμεναν οι Κύπριοι ερευνητές

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

