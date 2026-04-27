Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εγκαινιάστηκε το νέο υπερσύγχρονο κτήριο Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών – Δείτε φωτογραφίες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος νωρίτερα ξεναγήθηκε στους χώρους του νέου κτηρίου και συμμετείχε μαζί με την Υπουργό Παιδείας και την Υφυπουργό Πολιτισμού στην τελετή εγκαινίων, είπε ότι «η σημερινή μέρα αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για την ακαδημαϊκή και τη φοιτητική κοινότητα του τόπου μας, αλλά και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία».

«Σήμερα», τόνισε, «εγκαινιάζουμε ένα σύγχρονο χώρο γνώσης, δημιουργίας και καινοτομίας· έναν χώρο στον οποίο αποδεικνύεται έμπρακτα το όραμά μας για μια Κύπρο που επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στο σημαντικότερο πλεονέκτημα που διαθέτουμε ως χώρα, το ανθρώπινο δυναμικό της».

Κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον αείμνηστο ιατρό Αρτέμη Χατζηπαναγή, επεσήμανε ότι «η γενναιόδωρη, ανιδιοτελής δωρεά του, ύψους πέραν των τριών εκατομμυρίων ευρώ, αναμφίβολα υπερβαίνει τη χρηματική της αξία, αφού καθίσταται πράξη βαθιάς κοινωνικής ευθύνης και εμπιστοσύνης προς την αποστολή, που πρέπει να υπηρετεί η ανώτατη εκπαίδευση».

«Η εν λόγω προσφορά», υπογράμμισε, «συνιστά διαχρονικό αποτύπωμα ευεργετισμού, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν προσωπικότητες, απόδημοι Κύπριοι και όχι μόνο, ο ιδιωτικός τομέας και γενικότερα η κοινωνία των πολιτών στη στήριξη της γνώσης και της προόδου, αλλά και των σχεδιασμών που αναλαμβάνει η Πολιτεία προς την κατεύθυνση της επένδυσης στη γνώση, στην καινοτομία, στην έρευνα που είναι σήμερα πιο κρίσιμη από ποτέ».

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς την οικογένεια του εκλιπόντος. «Η δική σας, εξίσου σημαίνουσα δράση, βασισμένη στην πορεία που ακολούθησε ο πατέρας σας, τιμώντας τη μνήμη του και εξελίσσοντας το όραμά του, έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, για τον κυπριακό λαό και ενισχύει ουσιαστικά τον επωφελή αντίκτυπό του στην κοινωνία», ανέφερε.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «σε μια εποχή όπου ζητήματα, όπως η δημόσια υγεία, η βιοτεχνολογία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο, η ύπαρξη τέτοιων υποδομών είναι αναγκαία». Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, «είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας η δυνατότητα που προσφέρουν τέτοιες εγκαταστάσεις, σε σχέση με την ενδυνάμωση του ερευνητικού έργου στον τομέα των βιολογικών επιστημών, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και στρατηγικούς τομείς, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και διεθνώς».

«Την ίδια στιγμή, με τη λειτουργία των εν λόγω κτηρίων, ενισχύεται συνολικά η ανταγωνιστικότητα του Πανεπιστήμιου Κύπρου σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στην προσέλκυση φοιτητών, ερευνητών και συνεργασιών από το εξωτερικό», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η ανέγερση του Κτηρίου Διδασκαλίας και Βιολογικών Επιστημών εντάσσεται σε μια ευρύτερη πορεία συνεχούς ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Από τα πρώτα του βήματα, το Πανεπιστήμιο κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες ακαδημαϊκής αριστείας στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε.

«Με σταθερά και μεθοδικά βήματα, το Ίδρυμα επένδυσε στην ποιότητα της διδασκαλίας, στην ανάπτυξη της έρευνας και τη διεθνοποίησή του. Σήμερα, και δικαιωματικά είμαστε περήφανοι, αποτελεί ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο με ευρεία παρουσία σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, με διακρίσεις και συνεργασίες που, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ενισχύουν το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε.

«Σίγουρα, η αναπτυξιακή αυτή πορεία του δεν ήταν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, αφοσίωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας και, βεβαίως, της διαχρονικής στήριξης της Πολιτείας, εκπροσωπώ εδώ και όλους τους πρώην Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

«Ως Κυβέρνηση στην παρούσα φάση προσεγγίζουμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου σαν στρατηγικό εταίρο στην κοινή μας προσπάθεια να καταστήσουμε την Κύπρο ένα περιφερειακό κέντρο ποιοτικής εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υπενθυμίζοντας ότι, αναφορικά με την υλοποίηση της κτηριολογικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, το κράτος έχει προχωρήσει στη σύναψη σημαντικών δανειακών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. «Οι συμφωνίες αυτές και η οικονομική επένδυση του κράτους επιτρέπουν την ανάπτυξη έργων υψηλής αξίας, που ενισχύουν τις υποδομές και τις δυνατότητες, τις προοπτικές του Πανεπιστημίου», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, ανέφερε ότι η στήριξη της Πολιτείας δεν περιορίζεται μόνο στην κρατική χρηματοδότηση. «Αντίθετα, από την πρώτη στιγμή υλοποιούμε συγκεκριμένο πλάνο για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου του Πανεπιστημίου», είπε, επισημαίνοντας τη στοχευμένη στήριξη της Πολιτείας μέσω της προώθησης της ίδρυσης Κέντρων Αριστείας και εξειδικευμένων ερευνητικών μονάδων, της θεσμοθέτησης της δυνατότητας προσφοράς προγραμμάτων σπουδών σε διεθνείς γλώσσες, της ανάπτυξης διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, της ενίσχυσης της καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και της δημιουργίας τεχνοβλαστών και της στήριξης της συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πανεπιστημίων.

«Πρόκειται για δράσεις που εντάσσονται στη στρατηγική της Κυβέρνησής μας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας – θέλουμε προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης από όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο - στη διεθνοποίηση, αλλά και στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μια ιδιαιτερότητα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου», υπογράμμισε.

Η επένδυση στην Ανώτερη Εκπαίδευση και την έρευνα δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική επιλογή, αλλά εθνική αναγκαιότητα, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, η γνώση, η καινοτομία και η προσαρμοστικότητα καθορίζουν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και την ανταγωνιστικότητα των κρατών. Και σε αυτό το περιβάλλον, τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, αφού θεωρούνται το soft power των κρατών για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές διεθνείς προκλήσεις», σημείωσε.

«Η σημερινή τελετή εγκαινίων αποτελεί, συνεπώς, ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα βήμα που ενισχύει τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου να ανταποκριθεί όχι μόνο στις προκλήσεις του μέλλοντος, αλλά και να πρωτοστατεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Πολιτεία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να στηρίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το σύνολο των Πανεπιστημίων της χώρας μας, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι επενδύοντας στην εκπαίδευση, επενδύουμε στην πρόοδο, στην ευημερία της Κύπρου και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας».

Εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του νέου κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών «Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η δωρεά του Δρος Αρτέμη Χατζηπαναγή «αποτελεί μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, μια υπενθύμιση της δύναμης της προσφοράς, αλλά και υπόμνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Καταληκτικά, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το νέο κτήριο «θα αποτελέσει πυλώνα γνώσης, δημιουργίας και ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα μας, το πανεπιστήμιο για το οποίο δικαιωματικά είμαστε περήφανοι».

Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε – μεταξύ άλλων – ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025, η Αίθουσα Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών «Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής» φιλοξενεί μαθήματα από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υποδέχεται περίπου 2.000 φοιτητές καθημερινά, καθιστώντας την το τρίτο μεγαλύτερο κτήριο διδασκαλίας στην Πανεπιστημιούπολη, πρόσθεσε.

Ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε ότι στις 5 Οκτωβρίου 2015, ο αείμνηστος γιατρός Αρτέμης Χατζηπαναγής δώρισε 3 εκατομμύρια ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ακολούθησε, τον Φεβρουάριο του 2017, μια συμπληρωματική δωρεά 50.000 ευρώ αφιερωμένη στη μνήμη της μητέρας του, Χρυσταλλούς Χατζηπαναγή, είπε. «Αυτή η δωρεά κατέστησε δυνατή την κατασκευή ενός σύγχρονου, λειτουργικού και πλήρως εξοπλισμένου κτηρίου, το οποίο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο του συγκροτήματος που είναι αφιερωμένο στις Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες», επεσήμανε ο Πρύτανης, προσθέτοντας ότι «η κατασκευή του κτηρίου κατέστη δυνατή όχι μόνο χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του Αρτέμη Χατζηπαναγή, αλλά και χάρη στη χρηματοδότηση του Κράτους, καθώς και σε δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης».

«Αναγνωρίζουμε την ζωτική και μακροχρόνια υποστήριξη του Κράτους. Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης, εργαζόμαστε με αφοσίωση για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η δημόσια επένδυση στο πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη και θα συμβάλει στην ανάπτυξή της», τόνισε. Ο κ. Χριστοφίδης συνέχισε λέγοντας ότι «οι φοιτητές μας θα σπουδάζουν πλέον σε ένα κτήριο που κατέστη δυνατό χάρη σε μια δωρεά ενός Κύπριου από την Κυθρέα, ο οποίος δεν ξέχασε ποτέ το νησί του και δεν απαρνήθηκε ποτέ την πατρίδα του».

«Μαζί με τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής τον Νοέμβριο του 2025 και τα επερχόμενα εγκαίνια της Ιατρικής Σχολής και του Κτηρίου Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» τον Ιούνιο του 2026, η λειτουργία αυτών των νέων εγκαταστάσεων θα ενισχύσει περαιτέρω το πολύπλευρο έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου», σημείωσε.

«Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, θα έχουμε επίσης την ευχαρίστηση να εγκαινιάσουμε δύο επιπλέον σημαντικές εγκαταστάσεις στο πανεπιστήμιό μας: το Κτήριο ‘’Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη’’ του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και το Φωτοβολταϊκό Πάρκο ‘’Απόλλων’’», επεσήμανε.

«Αναγνωρίζουμε τη μακροχρόνια υποστήριξη και χρηματοδότηση που παρέχει η Πολιτεία στο πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Έχουμε θέσει γερά θεμέλια για τη λειτουργία μας χάρη στη συνεχή και συνεπή υποστήριξη που έλαβε το Πανεπιστήμιο Κύπρου από κρατικούς θεσμούς και στοχεύουμε να τιμήσουμε αυτή τη συμβολή προσφέροντας ακόμη περισσότερα σε αντάλλαγμα», δήλωσε ο Πρύτανης.

«Το νέο κτήριο διδασκαλίας είναι ένας ζωντανός χώρος μάθησης, δημιουργικότητας και ανάπτυξης. Θα εμπνεύσει την κοινότητά μας, θα παρακινήσει τους φοιτητές μας να σκεφτούν κριτικά και θα τους επιτρέψει να νιώσουν τη δύναμη και τις δυνατότητες της γνώσης και της δια βίου μάθησης», επεσήμανε ο κ. Χριστοφίδης.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι το πανεπιστήμιο έχει υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στα αρμόδια υπουργεία και αναμένει το πράσινο φως για να προχωρήσει στην υλοποίηση των φοιτητικών εστιών και του κτηρίου που θα στεγάσει τις Ανθρωπιστικές Σπουδές. «Η πολιτική βούληση, σε αυτό το στάδιο, είναι απαραίτητη και επιτακτική», σημείωσε.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Σ. Αναστασίου, ανέφερε ότι η ανέγερση και λειτουργία του Κτηρίου αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ενισχύει ουσιαστικά το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο.

Παράλληλα, απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξέφρασε την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη προς την Πολιτεία «για την ουσιαστική και καθοριστική στήριξη που κατέστησε εφικτή την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Η δημόσια αυτή επένδυση επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι η παιδεία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον δωρητή, Δόκτορα Αρτέμη Χατζηπαναγή, ανέφερε ότι «η δωρεά του, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, σε συνδυασμό με την ευρεία δημόσια χρηματοδότηση, κατέστησε δυνατή την οικοδόμηση αυτού του σύγχρονου συγκροτήματος, του κτηρίου διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Σπουδών Δόκτορος Αρτέμη Χατζηπαναγή».

Ο κ. Αναστασίου ανέφερε ακόμη ότι το κτήριο φιλοξενεί πέντε αμφιθέατρα εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής, αριθμό αιθουσών διδασκαλίας συνολικής χωρητικότητας 1700 θέσεων, εργαστηρίων, εξειδικευμένους χώρους προσομοίωσης κλινικών διαδικασιών και εγκαταστάσεις για διεπιστημονική έρευνα. Σχεδιάστηκε με πρόνοια για ενεργειακή αποδοτικότητα και πλήρη προσβασιμότητα, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες σπουδαστών, διδασκόντων και ερευνητών για τις επόμενες δεκαετίες, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «αυτές οι υποδομές θα αναβαθμίσουν σημαντικά την εκπαιδευτική εμπειρία».

«Κάθε διάλεξη που θα δοθεί εδώ, κάθε νέος επιστήμονας που θα βγει από αυτές τις αίθουσες θα αποτελεί συνέχιση του οράματος του δόκτορος Χατζηπαναγή», είπε. «Ας λειτουργήσει το όνομά του ως διαρκές κάλεσμα για αριστεία, κοινωνική ευθύνη και προσφορά — ώστε η μνήμη του να μην είναι απλώς ένα όνομα επάνω σε τοίχο, αλλά φωτεινή παρουσία σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής μας ζωής», σημείωσε.

«Ας είναι αυτό το κτήριο φάρος γνώσης, ανθρωπιάς και ελπίδας για την Κύπρο και τις επόμενες γενιές», τόνισε.

Στον χαιρετισμό του, ο Γρηγόρης Αρτέμης Χατζηπαναγής, γιος του δωρητή, δήλωσε -μεταξύ άλλων - ότι ο χώρος διδασκαλίας «αντανακλά μια κληρονομιά που διαμορφώθηκε από σκληρή δουλειά, επιμονή και βαθύ σεβασμό για τη μάθηση».

«Στο πλαίσιο της βαθιάς εκτίμησής του για τον φυσικό κόσμο, ο πατέρας μου έζησε με την κατανόηση ότι όλοι απλώς φυτεύουμε σπόρους για την επόμενη γενιά. Αυτή η φιλοσοφία ενσωματώνεται φυσικά στους τοίχους αυτού του κτηρίου. Αυτές οι αίθουσες χτίστηκαν για να καλλιεργήσουν την επόμενη γενιά», επεσήμανε.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι «οι φοιτητές που θα μάθουν εδώ θα είναι περίεργοι, αλλά και συμπονετικοί. Θα επιδιώκουν την αριστεία, αλλά και την ταπεινότητα». Αναγνώρισε την αφοσίωση του διδακτικού προσωπικού στη διδασκαλία, την καθοδήγηση και την προώθηση της γνώσης, προσθέτοντας ότι ο ρόλος τους «στη διαμόρφωση των μελλοντικών γενεών είναι ανεκτίμητος».

Ο κ. Χατζηπαναγής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και της οικογένειάς του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που «τιμά την οικογένειά του με τόσο ουσιαστικό τρόπο και που διασφαλίζει ότι αυτή η κληρονομιά θα συνεχιστεί σε έναν τόπο αφιερωμένο στη μάθηση και την ανακάλυψη».

«Είθε αυτή η αίθουσα να σταθεί για γενιές ως χώρος γνώσης, συμπόνιας και σκοπού. Ένα μέρος όπου οι αξίες του παρελθόντος εμπνέουν τα επιτεύγματα του μέλλοντος», κατέληξε.