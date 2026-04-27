Να απολυθεί αμέσως ο Τζίμι Κίμελ από το ABC ζητά ο Τραμπ, μετά το αστείο για τη Μελάνια

 27.04.2026 - 21:31
Την άμεση απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ, παρουσιαστή της βραδινής κωμικής εκπομπής του ABC, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από σχόλιο του παρουσιαστή σχετικά με το πως η Μελάνια Τραμπ «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα».

Είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα μια ανάρτηση της Μελάνια Τραμπ.

Σε μια σπάνια παρέμβαση σε ζήτημα επικαιρότητας, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είχε εμμέσως πλην σαφώς ζητήσει και αυτή την απομάκρυνση του παρουσιαστή. Αν και δεν το έθεσε ανοιχτά, η Τραμπ ζήτησε από ABC στο οποίο εργάζεται ο Κίμελ να πάρει θέσει για τη «ρητορική μίσους» την οποία ισχυρίζεται ότι εκπέμπει.

Ο Τραμπ στην ανάρτησή του γράφει:

Γουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος όπως αποδεικνύουν τα άθλια νούμερα τηλεθέασης, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την Πρώτη Κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του και να τον άκουγαν να μιλάει, πράγμα που δεν ίσχυε και δεν θα ίσχυε ποτέ. Στη συνέχεια δήλωσε: "Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα".

Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να μπει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο. Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα ανταποκρινόμουν σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Εν τω μεταξύ και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, το απόγευμα της Δευτέρας αναρωτήθηκε ρητορικά: «Ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι μια σύζυγος θα χαιρόταν για την πιθανή δολοφονία του άντρα της;».

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εγκαινιάστηκε το νέο υπερσύγχρονο κτήριο Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών – Δείτε φωτογραφίες

Για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ κατηγορείται ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς -Αντιμετωπίζει μέχρι και ισόβια

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

