ΔΙΕΘΝΗ

Για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ κατηγορείται ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς -Αντιμετωπίζει μέχρι και ισόβια

 27.04.2026 - 21:43
Την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου των ΗΠΑ, εν προκειμένω του Ντόναλντ Τραμπ, θα αντιμετωπίσει ο ύποπτος για την επίθεση στον Λευκό Οίκο.

Στο δικαστήριο οδηγήθηκε ο ύποπτος της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο και έγινε γνωστό ότι αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες.

Μεταξύ άλλων, ο Κόουλ Άλεν, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο δικαστής δήλωσε ότι, εάν ο Άλεν κριθεί ένοχος, θα αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια.

Ο 31χρονος κατηγορείται επίσης για τη χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος, καθώς και για τη μεταφορά πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών μέσω διαπολιτειακού εμπορίου με πρόθεση τη διάπραξη κακουργήματος. Κατά τη σημερινή διαδικασία, δεν υπέβαλε δήλωση υπεράσπισης.

Η αστυνομία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Άλεν, από το Τόρανς της Καλιφόρνια, ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια όταν συνελήφθη.

Ο Άλεν δεν έχει ποινικό μητρώο και δεν είχε προηγουμένως τραβήξει την προσοχή των αρχών επιβολής του νόμου. Προς το παρόν βρίσκεται υπό κράτηση.

Η ακρόαση για την κράτησή του έχει οριστεί για την Πέμπτη, ενώ η προκαταρκτική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου.

Να απολυθεί αμέσως ο Τζίμι Κίμελ από το ABC ζητά ο Τραμπ, μετά το αστείο για τη Μελάνια

Ευθείες βολές Ερχιουρμάν κατά Χριστοδουλίδη: «Συνάπτετε στρατιωτικές συμφωνίες αγνοώντας μας»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

  •  27.04.2026 - 17:34
  •  27.04.2026 - 17:48
  •  27.04.2026 - 13:58
  •  27.04.2026 - 14:18
  •  27.04.2026 - 15:13
  •  27.04.2026 - 18:43
  •  27.04.2026 - 17:28
  •  27.04.2026 - 17:22

