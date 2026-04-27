Για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ κατηγορείται ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς -Αντιμετωπίζει μέχρι και ισόβια

Στο δικαστήριο οδηγήθηκε ο ύποπτος της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο και έγινε γνωστό ότι αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες.

Μεταξύ άλλων, ο Κόουλ Άλεν, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο δικαστής δήλωσε ότι, εάν ο Άλεν κριθεί ένοχος, θα αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια.

Cole Tomas Allen Charged With Attempting To Assassinate Presidenthttps://t.co/gEk1PU4U5U pic.twitter.com/pogEmJX7YT — Forbes (@Forbes) April 27, 2026

Ο 31χρονος κατηγορείται επίσης για τη χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος, καθώς και για τη μεταφορά πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών μέσω διαπολιτειακού εμπορίου με πρόθεση τη διάπραξη κακουργήματος. Κατά τη σημερινή διαδικασία, δεν υπέβαλε δήλωση υπεράσπισης.

Η αστυνομία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Άλεν, από το Τόρανς της Καλιφόρνια, ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια όταν συνελήφθη.

Ο Άλεν δεν έχει ποινικό μητρώο και δεν είχε προηγουμένως τραβήξει την προσοχή των αρχών επιβολής του νόμου. Προς το παρόν βρίσκεται υπό κράτηση.

Η ακρόαση για την κράτησή του έχει οριστεί για την Πέμπτη, ενώ η προκαταρκτική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου.