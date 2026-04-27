Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
VIDEO: Προσγειώθηκαν στην Ουάσινγκτον ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα
VIDEO: Προσγειώθηκαν στην Ουάσινγκτον ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα

 27.04.2026 - 22:21
Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα προσγειώθηκαν πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Joint Base Andrews στο Μέριλαντ της Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής τους για τον εορτασμό της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η σύζυγός του, Μελάνια, θα υποδεχθούν τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στον Λευκό Οίκο.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν χθες (26/4) ότι το τετραήμερο ταξίδι στις ΗΠΑ του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί, μετά την εισβολή ένοπλου δράστη στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον όπου παρίστατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το ταξίδι θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί και ανυπομονούν να ξεκινήσει η επίσκεψη αύριο».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο «τιμόνι» της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης

 27.04.2026 - 22:07
Επόμενο άρθρο

Απολίθωμα καρχαρία 9 εκατ. ετών βρέθηκε άθικτο, έχει δόντια που μοιάζουν με σπαθιά και είναι πρόγονος του λευκού

 27.04.2026 - 23:01
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα