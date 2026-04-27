VIDEO: Προσγειώθηκαν στην Ουάσινγκτον ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η σύζυγός του, Μελάνια, θα υποδεχθούν τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στον Λευκό Οίκο.
Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν χθες (26/4) ότι το τετραήμερο ταξίδι στις ΗΠΑ του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί, μετά την εισβολή ένοπλου δράστη στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον όπου παρίστατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.
«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το ταξίδι θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί και ανυπομονούν να ξεκινήσει η επίσκεψη αύριο».