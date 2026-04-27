Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Στο «τιμόνι» της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο «τιμόνι» της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης

 27.04.2026 - 22:07
Στο «τιμόνι» της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης

Ο Πρέσβης επι τιμή Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που στάληκε στα ΜΜΕ από τον κ. Μαυρογιάννη η εκλογή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Γενεύη, πρώτη μέρα της φετινής, 77ης Συνόδου της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου (ΕΔΔ).

Η θητεία του Ανδρέα Μαυρογιάννη καλύπτει ολόκληρη την σύνοδο και εκτείνεται μέχρι τον Απρίλιο του 2027.

Η Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου είναι επικουρικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αποτελείται από 34 μέλη που εκλέγονται από την ολομέλεια της ΓΣ για πενταετή θητεία, με μυστική ψηφοφορία.

Λειτουργούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και προέρχονται από όλες τις γεωγραφικές ομάδες. Είναι κυρίως επιφανείς καθηγητές και ειδικοί Διεθνούς Δικαίου, νομικοί σύμβουλοι χωρών και διπλωμάτες.

Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την προώθηση της κωδικοποίησης και την  προοδευτική ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου. Λειτουργεί από το 1949 και έχει επεξεργαστεί πλείστες όσες πολυμερείς Συμβάσεις του ΟΗΕ και άλλα νομικά κείμενα.

Μαζί με τον Ανδρέα Δ.  Μαυρογιάννη εξελέγησαν στο Προεδρείο και ο  Alioune Sall από την Σενεγάλη ως 1ος Αντιπρόεδρος, η  Alina Orosan από την Ρουμανία ως 2η Αντιπρόεδρος,  ο Rolf Einar Fife από την Νορβηγία, ως επικεφαλής της συντακτικής  Επιτροπής και ο Claudio Grossmann Guiloff από την Χιλή ως Ειδικός Εισηγητής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ευθείες βολές Ερχιουρμάν κατά Χριστοδουλίδη: «Συνάπτετε στρατιωτικές συμφωνίες αγνοώντας μας»

 27.04.2026 - 21:54
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Προσγειώθηκαν στην Ουάσινγκτον ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα

 27.04.2026 - 22:21
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τη Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η νέα προσπάθεια του ΓΓ για το Κυπριακό έχει ήδη ξεκινήσει» - Το παρασκήνιο για Νεκρή Ζώνη και Αλ Σαράα

  •  27.04.2026 - 17:34
Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

Αιχμές ΠτΔ για την έλλειψη συνεργασίας από τους κτηνοτρόφους - «Θα μπορούσαμε και καλύτερα»

  •  27.04.2026 - 17:48
Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

  •  27.04.2026 - 13:58
Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

  •  27.04.2026 - 14:18
Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

  •  27.04.2026 - 15:13
Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

Η άλλη πλευρά του διορισμού: Το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη

  •  27.04.2026 - 18:43
Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

Στο νοσοκομείο η 40χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο – Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της

  •  27.04.2026 - 17:28
Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

Έφοδος της ΥΚΑΝ: Χειροπέδες σε 28χρονο με 1,5 κιλό κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό – Δείτε φωτογραφία

  •  27.04.2026 - 17:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα