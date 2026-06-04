BINTEO: Καρέ-καρέ η παραλίγο τραγωδία στη Λευκωσία - Ντελιβεράς που έπεσε στην άσφαλτο για να αποφύγει σύγκρουση

Το ανατριχιαστικό στιγμιότυπο κατέγραψε καρέ-καρέ η κάμερα προπορευόμενου μοτοσικλετιστή, δημοσιεύοντας το στην σελίδα RoadReportCY.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μέσα σε συνθήκες πυκνής τροχαίας κίνησης, όταν ο διανομέας, προκειμένου να αποτρέψει μια επικείμενη σφοδρή σύγκρουση, αναγκάστηκε να προβεί σε έναν ακαριαίο και απεγνωσμένο ελιγμό. Ο πανικός της στιγμής οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα ο οδηγός να ανατραπεί και να καταλήξει στο οδόστρωμα, σε ένα σκηνικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.
Αυτόπτης μάρτυρας και ο άνθρωπος που κατέγραψε το συμβάν έσπευσε αμέσως στο σημείο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, περιγράφοντας την κατάσταση με μια δραματική έκκληση προς τους οδηγούς. Όπως ανέφερε, ο διανομέας αιφνιδιάστηκε πλήρως και αντέδρασε υπό καθεστώς τρόμου, ενώ ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο νεαρός δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του.
Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των καθημερινών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι διανομείς στο οδικό δίκτυο και κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου.