BINTEO: Καρέ-καρέ η παραλίγο τραγωδία στη Λευκωσία - Ντελιβεράς που έπεσε στην άσφαλτο για να αποφύγει σύγκρουση

Το ανατριχιαστικό στιγμιότυπο κατέγραψε καρέ-καρέ η κάμερα προπορευόμενου μοτοσικλετιστή, δημοσιεύοντας το στην σελίδα RoadReportCY.

​Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μέσα σε συνθήκες πυκνής τροχαίας κίνησης, όταν ο διανομέας, προκειμένου να αποτρέψει μια επικείμενη σφοδρή σύγκρουση, αναγκάστηκε να προβεί σε έναν ακαριαίο και απεγνωσμένο ελιγμό. Ο πανικός της στιγμής οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα ο οδηγός να ανατραπεί και να καταλήξει στο οδόστρωμα, σε ένα σκηνικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.

​Αυτόπτης μάρτυρας και ο άνθρωπος που κατέγραψε το συμβάν έσπευσε αμέσως στο σημείο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, περιγράφοντας την κατάσταση με μια δραματική έκκληση προς τους οδηγούς. Όπως ανέφερε, ο διανομέας αιφνιδιάστηκε πλήρως και αντέδρασε υπό καθεστώς τρόμου, ενώ ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο νεαρός δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του.

​Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των καθημερινών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι διανομείς στο οδικό δίκτυο και κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου.