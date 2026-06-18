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Μην ξεγελαστείτε από τον ήλιο: Έρχονται βροχές τις επόμενες ώρες

 18.06.2026 - 16:24
Μην ξεγελαστείτε από τον ήλιο: Έρχονται βροχές τις επόμενες ώρες

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με παροδικές νεφώσεις ενώ σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί μέχρι τη Δευτέρα λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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