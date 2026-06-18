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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα άκρα η κόντρα για τους καταλόγους διοριστέων – Προειδοποιήσεις από την ΠΟΕΔ

 18.06.2026 - 16:24
Στα άκρα η κόντρα για τους καταλόγους διοριστέων – Προειδοποιήσεις από την ΠΟΕΔ

Τη θέση για διατήρηση της διαδικασίας προσλήψεων και μονιμοποιήσεων από τους καταλόγους Διοριστέων και μετά το 2027 επιβεβαιώνει το Παγκύπριο Συμβούλιο Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) της ΠΟΕΔ, ενώ εκφράζει ανησυχία για την κωλυσιεργία του ΥΠΑΝ σχετικά με τους καταλόγους διοριστέων και το νέο σύστημα διορισμών.

Σημειώνει παράλληλα ότι η συμμετοχή της ΠΟΕΔ στη διαδικασία συζήτησης αναστέλλεται μέχρι την αποστολή γραπτής συνολικής πρότασης από το ΥΠΑΝ, ενώ ξεκαθαρίζει ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε πρόταση ή νομοθετική ρύθμιση που αποκλίνει από τη βασική αρχή που έχει καθοριστεί από το ΠΣΓΑ ΠΟΕΔ, η Οργάνωση θα λάβει όλα τα αναγκαία δυναμικά μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των συμφερόντων της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις της ΠΟΕΔ ήταν αποτέλεσμα απόφασης του Παγκύπριου Συμβουλίου Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ, η οποία συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τo ΠΣΓΑ ΠΟΕΔ επαναβεβαιώνει τη θέση του για διατήρηση της διαδικασίας προσλήψεων και μονιμοποιήσεων από τους καταλόγους Διοριστέων και μετά το 2027 όπως συμβαίνει σήμερα, καθώς και για ουσιαστική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του Νέου Σχεδίου Διορισμών στην Εκπαίδευση, με βασική αρχή τη μη θυματοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Δημόσιο Σχολείο.

Εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία του ΥΠΑΝ σε σχέση με το ζήτημα των καταλόγων διοριστέων και του νέου συστήματος διορισμών, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις για κατάθεση γραπτής συνολικής πρότασης από μέρους του. «Καλούμε το ΥΠΑΝ να αποστείλει άμεσα τη συνολική πρότασή του για το ζήτημα των καταλόγων διοριστέων και των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση και λήψη αποφάσεων».

Αναφέρει μάλιστα ότι η συμμετοχή της ΠΟΕΔ στη διαδικασία συζήτησης αναστέλλεται μετά το τέλος Ιουνίου, μέχρι την αποστολή στην Οργάνωση γραπτής συνολικής πρότασης από το ΥΠΑΝ.

Επιπλέον το ΠΣΓΑ ΠΟΕΔ εξουσιοδοτεί το ΕΔΣ της Οργάνωσης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, για έλεγχο της συνταγματικότητας των οποιωνδήποτε αλλαγών προτείνονται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών της, ξεκαθαρίζοντας ότι, αν υπάρξει οποιαδήποτε πρόταση ή νομοθετική ρύθμιση που αποκλίνει από τη βασική αρχή που έχει καθοριστεί από το ΠΣΓΑ ΠΟΕΔ, η Οργάνωση θα λάβει όλα τα αναγκαία δυναμικά μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των συμφερόντων της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

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