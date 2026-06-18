Επίθεση στο Γραφείο Ευημερίας: «Θα αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι» - Οι πρώτες ανακοινώσεις μετά το πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρνακα

Οι 30 υπάλληλοι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στους Αγίους Αναργύρους Λάρνακας πραγματοποίησαν στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί μέχρι τη 13:00 το μεσημέρι. Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν πανό στα οποία έγραψαν συνθήματα όπως «θέλουμε ασφάλεια», «στάση εργασίας» και «κινδυνεύουν οι ζωές μας».

Στο χώρο έσπευσαν από την Λευκωσία η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Γιάννης Νικολαΐδης και η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Μαρία Κυρατζή.

Σε δηλώσεις της κ. Παπαέλληνα ανέφερε πως «είναι πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, είμαστε εδώ στο γραφείο των ΥΚΕ Αγίων Αναργύρων».

«Ήμασταν στη Λευκωσία μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου και τη Διευθύντρια των ΥΚΕ σε ημερίδα του Συμβουλίου Φωνή και μόλις ενημερωθήκαμε θέλαμε αμέσως να έρθουμε να δούμε ιδίοις όμμασι τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλο να ακούς κι άλλο να βλέπεις. Πραγματικά είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε», πρόσθεσε.

Η κ. Παπαέλληνα ανέφερε πως «είναι δίπλα μου η κ. Μαρία Ευθυμίου, η οποία είναι η Επαρχιακή (Διευθύντρια) της Λάρνακας και η οποία από την πρώτη στιγμή θέλησε να δώσει θάρρος σε όλα τα μέλη του προσωπικού, τα οποία κατανοούμε πως έχουν πανικοβληθεί και δικαίως έχουν πανικοβληθεί».

«Έχουμε δει πέντε αυτοκίνητα στη σειρά να είναι με ζημιές. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι οχήματα μελών του προσωπικού μας και είμαστε εδώ για να τους πούμε πως είμαστε μια ομάδα», είπε.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας σημείωσε πως «κατανοούμε πλήρως πώς νιώθουν και θα δούμε άμεσα πώς θα προχωρήσουμε», επειδή, όπως είπε απευθυνόμενη στο προσωπικό «θέλουμε το πρωί που ξυπνάτε για να έρθετε στη δουλειά σας και να ασκήσετε το λειτούργημά σας αποτελεσματικά και με ήθος, να μην φοβάστε».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν έχει κάποια πολιτική για να νιώσει ασφάλεια το προσωπικό, η κ. Παπαέλληνα ανέφερε πως «ήμουν αρχές της εβδομάδας στο γραφείο στα Πολεμίδια και το ίδιο πρωί στο Επαρχιακό Γραφείο της Πάφου. Μίλησα κι εκεί με το προσωπικό γενικά για να δούμε πώς νιώθουν και το θέμα ασφάλειας, χωρίς να το ρωτήσω, ήταν πρώτο στην ημερήσια διάταξη». Οπότε, διαβεβαίωσε, «θα δούμε συνολικά το θέμα, όχι αποσπασματικά».

Πρόσθεσε ότι είναι δίπλα της και οι Βουλευτές Λάρνακας Πρόδρομος Αλαμπρίτης και Σωτήρης Ιωάννου.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν θα αποζημιωθεί το προσωπικό ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε πως «επιβεβαιώνω πλήρως πώς οι συνάδελφοι που έχουν υποστεί ζημιά βεβαίως θα αποζημιωθούν, γι’ αυτό και αμέσως ήρθαν οι συνάδελφοι από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για να καταγράψουν τη ζημιά και είναι μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το συντομότερο, ώστε οι συνάδελφοι να μην υποστούν και ζημιά οι ίδιοι».

Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε πως «τα μέτρα ασφαλείας όπως είπε και η Υφυπουργός είναι προτεραιότητα, θα μπει στη υψηλότερη βαθμίδα, είναι θέματα κτιρίων».

«Οι συνάδελφοι πρέπει να νιώθουν ασφάλεια, χρειάζεται μακροχρόνιος σχεδιασμός, οπωσδήποτε συνεργασία με την Αστυνομία αλλά και άλλα μέτρα που πρέπει να λάβουμε και εμείς ως Υπουργείο αλλά και γενικότερα η κυβερνητική μηχανή και για άλλα τμήματα της πρώτης γραμμής πρέπει να μπουμε στην διαδικασία να καταγραφεί ένας συνολικός σχεδιασμός για την ασφάλεια του προσωπικού», πρόσθεσε.

Η κ. Παπαέλληνα σημείωσε πως «η κοινωνική πολιτική είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Θα δούμε όπως είπαμε συνολικά όλα τα θέματα για να μην λύσουμε αποσπασματικά κάτι με λίγο αυξημένες για παράδειγμα ώρες φύλαξης». Θα δούμε, είπε, «το θέμα ασφάλειας και ευημερίας του προσωπικού συνολικά και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να μπορούν οι άνθρωποι που υπηρετούν καθημερινά τους συνανθρώπους μας, να μπορούν να έρχονται στην δουλειά τους και να αποδίδουν με βάση το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και με βάση την εμπειρογνωμοσύνη και την κατάρτιση τους γιατί είναι εδώ για να εξυπηρετήσουν για να βοηθήσουν για να συμβάλουν είτε με κάτι έκτακτο είτε με οτιδήποτε άλλο».

Για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη άνδρα 51 ετών από την Ελλάδα, με κυπριακή υπηκοότητα μόνιμο κάτοικο Λάρνακας για αυτόφωρα αδικήματα.

Ο Δημήτρης Πίτσιλος, μέλος του Κλαδικού Συμβουλίου των υπαλλήλων των ΥΚΕ δήλωσε πως «είναι η πρώτη φορά που η πολιτική μας προϊστάμενη μαζί με τη διευθύντριά των ΥΚΕ και τον Γενικό διευθυντή άμεσα ανταποκρίνονται και έρχονται επί τόπου για να δουν τα πραγματικά γεγονότα». Χαιρέτισε αυτή την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι «μας δίνει θάρρος αυτή η χειρονομία και είμαστε σε αναμονή να μας καλέσουν στο τραπέζι να συζητήσουμε αυτά τα θέματα».