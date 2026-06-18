Συνάντηση ΠτΔ - Κόστα: Σύνδεση προόδου στα Ευρωτουρκικά με Κυπριακό

Όπως αναφέρθηκε επίσης, κατά την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα έχει συνάντηση και με τον κ. Κόστα.

Αρχικά στο κομμάτι της συζήτησης που αφορά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως επισημαίνει κυβερνητική πηγή, κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Κόστα συνεχάρη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «για την εξαιρετική δουλειά που επιτελέστηκε από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας».

Σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ουσιαστική πρόοδο που επιτεύχθηκε σε ζητήματα υψηλής πολιτικής σημασίας και μεγάλης πολυπλοκότητας, καθώς και σε θέματα που παρέμεναν ανοικτά για χρόνια και στα οποία η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να προωθήσει σημαντικά παραδοτέα. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Κόστα για τη συνεργασία και τη στήριξη, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία αντιμετώπισε την αποστολή της με σοβαρότητα, συνέπεια και πλήρη επίγνωση της ευθύνης που ανέλαβε.

Επιπλέον, η κυβερνητική πηγή αναφέρει στο ΚΥΠΕ ότι ο Πρόεδρος ανέφερε στον κ. Κόστα ότι αισθάνεται περήφανος για όσα πέτυχε η Κυπριακή Προεδρία, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια αυτή προσεγγίστηκε ως εθνική αποστολή. Η πορεία της Προεδρίας, η προσήλωση στους στόχους και τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν αποτυπώνουν τη θεσμική επάρκεια και την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κυβερνητική πηγή συμπληρώνει ότι από πλευράς ΕΕ υπάρχει σαφής αντίληψη ότι η ευρωτουρκική ατζέντα δεν μπορεί να εξελίσσεται αποκομμένη από το Κυπριακό και από τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ, και ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέστησε σαφές ότι η όποια πρόοδος στα Ευρωτουρκικά συνδέεται άμεσα με ανάλογη πρόοδο στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή, ο κ. Κόστα ενημέρωσε ότι είχε δύο επικοινωνίες με τον ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο της στήριξης της ευρωπαϊκής προσπάθειας προς την πρωτοβουλία του ΓΓ ΟΗΕ, καθώς και ότι η ΕΕ στηρίζει την πρωτοβουλία του ΓΓ ΟΗΕ και επιθυμεί να δει ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό.

Υπογραμμίστηκε ότι η ΕΕ επιθυμεί να έχει παρουσία και ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την αρχή, με τρόπο που να στηρίζει ουσιαστικά την προσπάθεια για επανέναρξη και πρόοδο των διαπραγματεύσεων, εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του ΣΑ ΟΗΕ. Επιπλέον, η τουρκική πλευρά επιδεικνύει ενδιαφέρον για την ευρωτουρκική ατζέντα, με έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η Τελωνειακή Ένωση, η φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου και το SAFE.

Τονίστηκε ακόμη ότι η πτυχή του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι θεμελιώδης για τη διαδικασία και μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά ως προς την επίτευξη προόδου σε σειρά ουσιαστικών ζητημάτων. Η θέση που μεταφέρθηκε από την ευρωπαϊκή πλευρά σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή, είναι ότι ΕΕ επιθυμεί και επιδιώκει να είναι παρούσα, ενεργή και ουσιαστικά εμπλεκόμενη στη διαδικασία από το αρχικό στάδιο, αξιοποιώντας την ιδιότητά της ως θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου θα λειτουργήσει η διαδικασία.

Ευρωπαϊκή πηγή επιβεβαίωσε το καλό κλίμα της συνάντησης και της συζήτησης, με τον Πρόεδρο Κόστα να υπενθυμίζει ότι υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες στην εξίσωση επισημαίνοντας ότι η Τουρκία είναι χώρα υπό ένταξη και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψιν είναι εξαιτίας αυτού περισσότερα, όπως το Κράτος Δικαίου αλλά και η οικονομία. Επιπλέον η ευρωπαϊκή πηγή επιβεβαίωσε την επί δύο φορές πρόσφατη επικοινωνία Κόστα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες όπου αναφέρθηκαν στο Κυπριακό.

Όσον αφορά την υπόλοιπη ατζέντα της συνάντησης, ο κ. Κόστα συνεχάρη τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την «επιτυχημένη Κυπριακή Προεδρία», ευχαριστώντας προσωπικά τον Πρόεδρο για την «σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε σε ένα δύσκολο πολιτικό σκηνικό».

Συζητήθηκε επίσης η χορογραφία της σημερινής συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσον αφορά και τον απολογισμό της Προεδρίας που αναμένεται να κάνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αλλά και η διάρθρωση της κουβέντας σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, και το πλάνο «Μια Ευρώπη, Μια Αγορά».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ