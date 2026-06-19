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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

 19.06.2026 - 07:30
ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

Συνεχίζονται σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά τις οποίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχτηκε συγχαρητήρια από επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών και ομολόγων του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε τους τελευταίους έξι μήνες σε διάφορα θέματα, θα παρουσιάσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακαθήσει το πρωί σε συνάντηση ομοφρονούντων ηγετών για το μεταναστευτικό.

Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά τις οποίες θα παρουσιάσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Όπως ανέφερε την Πέμπτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «ο μεγάλος στόχος» είναι η ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2026. «Αν δεν έχουμε πολιτική απόφαση και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2026, θεωρώ ότι το 2027 με τις εκλογές σε αρκετά κράτη μέλη, η κατάσταση θα είναι σαφώς πιο δύσκολη», επεσήμανε.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθήσει σε γεύμα εργασίας των ηγετών, με αντικείμενο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα απασχολήσουν επίσης ζητήματα άμυνας, καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, μετανάστευσης και άλλα θέματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Πριν την αναχώρησή του από τις Βρυξέλλες, την Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η αποτίμηση του έργου της Κυπριακής Προεδρίας υπήρξε ιδιαίτερα θετική. Κατά την πρώτη ημέρα του Συμβουλίου, του τελευταίου που πραγματοποιείται υπό την Κυπριακή Προεδρία, μέσα από παρεμβάσεις ηγετών κρατών μελών και των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, αναγνωρίστηκε η σημαντική πρόοδος που επιτεύχθηκε τους τελευταίους έξι μήνες, τόσο σε φακέλους υψηλής πολιτικής σημασίας όσο και σε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Κάποια εκ των θεμάτων που ολοκληρώθηκαν εκκρεμούσαν για πολλά χρόνια.

Το βασικό μήνυμα που προέκυψε είναι ότι η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να κινηθεί με αξιοπιστία, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, προωθώντας δύσκολους φακέλους, οικοδομώντας συναινέσεις και παραδίδοντας απτά αποτελέσματα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Όπως αναφέρθηκε, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία για την επιτυχή άσκηση της Προεδρίας, με ειδική αναφορά και στον ρόλο της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά. Η αναφορά αυτή επιβεβαιώνει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμών για τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος συντόνισε, ηγήθηκε διαπραγματεύσεων, διαχειρίστηκε και προώθησε το ευρωπαϊκό έργο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σημειώθηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα του έργου της Προεδρίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλοί φάκελοι στους οποίους έχει εργαστεί η Κυπριακή Προεδρία και πολλά παραδοτέα, από τα οποία μόνο ένα μέρος αποτυπώνεται στον Οδικό Χάρτη. Η αναφορά αυτή, σημείωσαν οι πηγές, αναδεικνύει το εύρος της δουλειάς που έγινε και τη θεσμική αναγνώριση ότι η Κυπριακή Προεδρία παρήγαγε ουσιαστικό έργο πέραν των πλέον προβεβλημένων φακέλων.

Επισημάνθηκε ότι η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, χαιρέτισε ειδικά το γεγονός ότι η Κυπριακή Προεδρία κατέθεσε το διαπραγματευτικό πλαίσιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαβουλευθεί. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για τα νέα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα κατέστη δυνατό χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των θεσμών και στη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας, αναφέρθηκε.

Η Ιταλία ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για την «εξαιρετική δουλειά» που επιτέλεσε τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ, αντίστοιχα, η Ιρλανδία, που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου, ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για το έργο της, και η Γερμανία εξέφρασε ευχαριστίες -μεταξύ άλλων- για τα επιτεύγματα στο μεταναστευτικό, αναφέρθηκε. Σημειώθηκε ακόμη ότι η Ισπανία αναγνώρισε ειδικά την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σχέση με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, επισημαίνοντας τη σημασία της εφαρμογής του για τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής.

Η Κυπριακή Προεδρία ολοκληρώνεται με ισχυρό αποτύπωμα, εκτιμούν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας ότι, η Κύπρος κατάφερε, μέσα σε ένα σύνθετο ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό περιβάλλον, να λειτουργήσει ως αξιόπιστος έντιμος διαμεσολαβητής, να προωθήσει δύσκολους φακέλους και να ενισχύσει την εικόνα της Κύπρου ως κράτους μέλους με θεσμική σοβαρότητα, ευρωπαϊκή ωριμότητα και ικανότητα παραγωγής αποτελεσμάτων.

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