Πέτρα Αργυρού: Αποκάλυψε το επόμενο της βήμα μετά την αποχώρησή της από το SIGMA

Μετά την αποχώρησή της, η Πέτρα Αργυρού προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας το επόμενη της βήμα.