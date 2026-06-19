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LIFESTYLE

Πέτρα Αργυρού: Αποκάλυψε το επόμενο της βήμα μετά την αποχώρησή της από το SIGMA

 19.06.2026 - 10:37
Πέτρα Αργυρού: Αποκάλυψε το επόμενο της βήμα μετά την αποχώρησή της από το SIGMA

Τίτλους τέλους στη μακρόχρονη συνεργασία της με την τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και το συγκρότημα ΔΙΑΣ είχε ριξει πρόσφατα η δημοσιογράφος Πέτρα Αργυρού, η οποία μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση της γενικής διευθύντριας ειδήσεων.

Μετά την αποχώρησή της, η Πέτρα Αργυρού προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας το επόμενη της βήμα.

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