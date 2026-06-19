Παρέλαβε ναρκωτικά από το έδαφος και κατέληξε στο κελί 21χρονος

Συγκεκριμένα χθες γύρω στις 6μ.μ. μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν τον 21χρονο να προσεγγίζει με μοτοσικλέτα ανοικτό χώρο στο Παραλίμνι και να παραλαμβάνει κάποια αντικείμενα από το έδαφος.

Τα μέλη της ΥΚΑΝ τον ανέκοψαν για έλεγχο. Κατά την διάρκεια της έρευνας στο σημείο όπου βρισκόταν ο 21χρονος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μια ζυγαριά ακριβείας, ένα πλαστικό διαφανές δοχείο με τεμάχια κοκαΐνης και δύο τεμάχια νάιλον σακούλια με ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 11 γραμμαρίων.

Κατά την διάρκεια έρευνας στη μοτοσικλέτα του 21χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τσαντάκι του ώμου, μέσα στο οποίο υπήρχε νάιλον σακούλι με ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους δύο γραμμαρίων, το ποσό των €3.960 σε διάφορα χαρτονομίσματα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Την υπόθεση διερευνά η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Κλιμάκιο Αμμοχώστου).