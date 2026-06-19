Νέο πεντάστερο θέρετρο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του δίπλα στη θάλασσα - Από σύγχρονες σουίτες και χώρους yoga μέχρι waterpark - Δείτε φωτογραφίες

Αποτελώντας επένδυση ύψους €87 εκατομμυρίων και μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της εταιρείας, το NALU θέτει νέα πρότυπα οικογενειακής πολυτελούς φιλοξενίας στη Μεσόγειο. Το θέρετρο έχει σχεδιαστεί γύρω από μία κεντρική φιλοσοφία: «A Place to Belong».

Σε προνομιακή τοποθεσία δίπλα στον Ακάμα και το Blue Lagoon, το NALU εκτείνεται σε έντεκα κτίρια εμπνευσμένα από την έννοια της γειτονιάς και διαθέτει 240 σύγχρονες σουίτες εκ των οποίων οι 87 είναι Swim-Up Junior Suites με άμεση πρόσβαση στην πισίνα, καθώς και ευρύχωρες ενος υπνοδωματίου σουίτες που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και πέντε άτομα.

Το θέρετρο προσφέρει άμεση πρόσβαση στην παραλία, κεντρική πισίνα και πλωτό υδάτινο πάρκο στη θάλασσα. Οι επιλογές γαστρονομίας περιλαμβάνουν τρία εστιατόρια, ένα κεντρικό εστιατόριο με θέα στη Μαρίνα Λατσιού που σερβίρει μεσογειακή και διεθνή κουζίνα, ένα ιταλικό και ένα ασιατικό εστιατόριο, καθώς και τρία μπαρ, μεταξύ των οποίων lounge bar με θέα προς τη Blue Lagoon και pool bar.

Για τις οικογένειες, το NALU διαθέτει Kids Club, χώρους gaming, mini golf, υπαίθριο κινηματογράφο, προγράμματα οικολογικής εξερεύνησης και δραστηριότητες αναρρίχησης. Οι ενήλικες μπορούν να απολαύσουν εγκαταστάσεις ευεξίας και γυμναστικής, χώρους yoga και χώρους χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα.

Μελλοντική Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου οράματός του, το θέρετρο θα επεκταθεί με την προσθήκη 12 υπερπολυτελών ιδιωτικών επαύλεων (villas), οι οποίες θα προσφέρουν εξατομικευμένη υπηρεσία butler, εισάγοντας ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο αποκλειστικότητας και προσωποποιημένης φιλοξενίας.

Σε ανακοίνωσή του προς το δίκτυο συνεργατών και στελεχών της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Ρόνι Αλόνι, δήλωσε: «Το NALU αποτελεί σύμβολο της φιλοδοξίας, της καινοτομίας και της εμπιστοσύνης μας στο μέλλον. Η έναρξη λειτουργίας του NALU δεν σηματοδοτεί απλώς το άνοιγμα ενός εξαιρετικού θερέτρου· αποτελεί ένα ορόσημο για την εταιρεία μας.»

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