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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κλειστές οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας λόγω φωτιάς σε δέντρα -Δείτε σε ποιο ύψος

 19.06.2026 - 11:11
Κλειστές οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας λόγω φωτιάς σε δέντρα -Δείτε σε ποιο ύψος

Λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δέντρα στην άκρη του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λάρνακας, μετά την περιοχή Κόσιης, έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της φωτιάς.

Προτρέπονται οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λάρνακα, να χρησιμοποιούν την έξοδο Λυμπιών και να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λάρνακας.

«Ανταποκρίθηκαν στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρνακας και Τμήματος Δασών. Επηρεάστηκε και αριθμός δέντρων στα όρια του ερίσματος του αυτοκινητόδρομου. Γίνεται ελεγχόμενη διέλευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο από την Τροχαία Αστυνομίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής. 

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Συνεχίζονται σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά τις οποίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχτηκε συγχαρητήρια από επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών και ομολόγων του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε τους τελευταίους έξι μήνες σε διάφορα θέματα, θα παρουσιάσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. 

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