Κλειστές οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας λόγω φωτιάς σε δέντρα -Δείτε σε ποιο ύψος

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της φωτιάς.

Προτρέπονται οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λάρνακα, να χρησιμοποιούν την έξοδο Λυμπιών και να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λάρνακας.

«Ανταποκρίθηκαν στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρνακας και Τμήματος Δασών. Επηρεάστηκε και αριθμός δέντρων στα όρια του ερίσματος του αυτοκινητόδρομου. Γίνεται ελεγχόμενη διέλευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο από την Τροχαία Αστυνομίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής.