Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπαγωγή 22χρονου: Σοκάρουν τα μηνύματα λύτρων προς τον πατέρα του - Πώς απαντά η Αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απαγωγή 22χρονου: Σοκάρουν τα μηνύματα λύτρων προς τον πατέρα του - Πώς απαντά η Αστυνομία

 19.06.2026 - 11:12
Απαγωγή 22χρονου: Σοκάρουν τα μηνύματα λύτρων προς τον πατέρα του - Πώς απαντά η Αστυνομία

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής 22χρονου.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων αξιοποιούνται όλα τα τεχνολογικά εργαλεία για τον εντοπισμό του 22χρονου ή και σημείων που βρισκόταν ή επισκέφθηκε από τη στιγμή που έφυγε από τον χώρο διαμονής του.

Από την πρώτη στιγμή έγιναν έρευνες σε διάφορα σημεία και εντοπίστηκαν και λήφθηκαν καταθέσεις από πρόσωπα τα οποία φαίνεται να ήρθαν σε επαφή μαζί του, ωστόσο συνεχίζονται οι εξετάσεις για εντοπισμό και άλλων προσώπων, δεδομένου ότι ο 22χρονος βρίσκεται στην Κύπρο για μικρό χρονικό διάστημα.

Επικοινωνία υπήρξε και με τον πατέρα του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, καθώς και με τις αρχές της συγκεκριμένης χώρας.

Τα μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι στην κατοχή και γνώση της Αστυνομίας από την πρώτη στιγμή και η γνησιότητά τους εξετάζεται.

Η Αστυνομία κατέχει επίσης και άλλα αρχεία πολυμέσων τα οποία είτε εντοπίστηκαν, είτε παραδόθηκαν ή παραλήφθηκαν, η γνησιότητα των οποίων επίσης διερευνάται.

Τα μηνύματα λύτρων προς τον πατέρα

Ιδιαίτερα ανησυχία προκαλεί το περιεχόμενο ορισμένων μηνυμάτων που φέρονται να απέστειλαν οι άγνωστοι δράστες, καθώς περιλαμβάνουν ωμές απειλές κατά του 22χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα από τα μηνύματα αναφέρεται ότι, σε περίπτωση μη καταβολής των χρημάτων που απαιτούνται, οι δράστες απειλούν ακόμη και με αφαίρεση νεφρού από το θύμα.

Παράλληλα, φέρονται να προειδοποιούν την οικογένεια να μην απευθυνθεί σε τρίτους ή στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ξαναδούν τον 22χρονο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φαίδωνας Φαίδωνος: «Προχωρώ με καθαρή συνείδηση» - Με την οικογένειά του στο πλάι του γιόρτασε τα 48 του χρόνια – Δείτε φωτογραφία
Νέο πεντάστερο θέρετρο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του δίπλα στη θάλασσα - Από σύγχρονες σουίτες και χώρους yoga μέχρι waterpark - Δείτε φωτογραφίες
Στυλιάνα για το χλιδάτο ταξίδι με τον Φειδία- «Θα μου κακοφανεί να πετάξω economy class» - Δείτε βίντεο
«Μπερδεμένος» ο καιρός... Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες με βροχές και καταιγίδες
Κάμερες σε κάθε σχολείο: Τι αλλάζει; Ποιος έχει το κλειδί της πρόσβασης;
Από τα αεροπορικά ταξίδια στις εκποιήσεις και στα ενοίκια - Πώς άλλαξαν οι καταγγελίες των καταναλωτών μέσα σε δύο χρόνια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλειστές οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας λόγω φωτιάς σε δέντρα -Δείτε σε ποιο ύψος

 19.06.2026 - 11:11
Επόμενο άρθρο

Επέστρεψε ένα από τα πιο εντυπωσιακά rooftops με ανανεωμένο μενού και απίστευτη θέα στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

 19.06.2026 - 11:21
ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

Συνεχίζονται σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά τις οποίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχτηκε συγχαρητήρια από επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών και ομολόγων του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε τους τελευταίους έξι μήνες σε διάφορα θέματα, θα παρουσιάσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

  •  19.06.2026 - 07:30
Το «Κράτος Μαφία» και η ώρα των πολιτικών λογαριασμών

Το «Κράτος Μαφία» και η ώρα των πολιτικών λογαριασμών

  •  19.06.2026 - 06:22
Απαγωγή 22χρονου: Σοκάρουν τα μηνύματα λύτρων προς τον πατέρα του - Πώς απαντά η Αστυνομία

Απαγωγή 22χρονου: Σοκάρουν τα μηνύματα λύτρων προς τον πατέρα του - Πώς απαντά η Αστυνομία

  •  19.06.2026 - 11:12
Τραγωδία στην Ορόκλινη: Υπήρχε πύργος αλλά όχι ναυαγοσώστης – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του τραγικού περιστατικού

Τραγωδία στην Ορόκλινη: Υπήρχε πύργος αλλά όχι ναυαγοσώστης – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του τραγικού περιστατικού

  •  19.06.2026 - 09:13
Φαίδωνας Φαίδωνος: «Προχωρώ με καθαρή συνείδηση» - Με την οικογένειά του στο πλάι του γιόρτασε τα 48 του χρόνια – Δείτε φωτογραφία

Φαίδωνας Φαίδωνος: «Προχωρώ με καθαρή συνείδηση» - Με την οικογένειά του στο πλάι του γιόρτασε τα 48 του χρόνια – Δείτε φωτογραφία

  •  19.06.2026 - 08:10
Στη φυλακή 28χρονος Ελληνοκύπριος - Καταδικάστηκε για κατοχή 23 κιλών κάνναβης

Στη φυλακή 28χρονος Ελληνοκύπριος - Καταδικάστηκε για κατοχή 23 κιλών κάνναβης

  •  19.06.2026 - 08:08
Σίριαλ δίχως τέλος στην Πάφο - Απολύεται για 3η φορά Ανώτερη Λειτουργός του Δήμου

Σίριαλ δίχως τέλος στην Πάφο - Απολύεται για 3η φορά Ανώτερη Λειτουργός του Δήμου

  •  19.06.2026 - 08:33
Νέο πεντάστερο θέρετρο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του δίπλα στη θάλασσα - Από σύγχρονες σουίτες και χώρους yoga μέχρι waterpark - Δείτε φωτογραφίες

Νέο πεντάστερο θέρετρο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του δίπλα στη θάλασσα - Από σύγχρονες σουίτες και χώρους yoga μέχρι waterpark - Δείτε φωτογραφίες

  •  19.06.2026 - 09:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα