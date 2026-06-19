Απαγωγή 22χρονου: Σοκάρουν τα μηνύματα λύτρων προς τον πατέρα του - Πώς απαντά η Αστυνομία

Στο πλαίσιο των εξετάσεων αξιοποιούνται όλα τα τεχνολογικά εργαλεία για τον εντοπισμό του 22χρονου ή και σημείων που βρισκόταν ή επισκέφθηκε από τη στιγμή που έφυγε από τον χώρο διαμονής του.

Από την πρώτη στιγμή έγιναν έρευνες σε διάφορα σημεία και εντοπίστηκαν και λήφθηκαν καταθέσεις από πρόσωπα τα οποία φαίνεται να ήρθαν σε επαφή μαζί του, ωστόσο συνεχίζονται οι εξετάσεις για εντοπισμό και άλλων προσώπων, δεδομένου ότι ο 22χρονος βρίσκεται στην Κύπρο για μικρό χρονικό διάστημα.

Επικοινωνία υπήρξε και με τον πατέρα του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, καθώς και με τις αρχές της συγκεκριμένης χώρας.

Τα μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι στην κατοχή και γνώση της Αστυνομίας από την πρώτη στιγμή και η γνησιότητά τους εξετάζεται.

Η Αστυνομία κατέχει επίσης και άλλα αρχεία πολυμέσων τα οποία είτε εντοπίστηκαν, είτε παραδόθηκαν ή παραλήφθηκαν, η γνησιότητα των οποίων επίσης διερευνάται.

Τα μηνύματα λύτρων προς τον πατέρα

Ιδιαίτερα ανησυχία προκαλεί το περιεχόμενο ορισμένων μηνυμάτων που φέρονται να απέστειλαν οι άγνωστοι δράστες, καθώς περιλαμβάνουν ωμές απειλές κατά του 22χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα από τα μηνύματα αναφέρεται ότι, σε περίπτωση μη καταβολής των χρημάτων που απαιτούνται, οι δράστες απειλούν ακόμη και με αφαίρεση νεφρού από το θύμα.

Παράλληλα, φέρονται να προειδοποιούν την οικογένεια να μην απευθυνθεί σε τρίτους ή στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ξαναδούν τον 22χρονο.