SOS για τις ελλείψεις ναυαγοσωστών: Στο «κόκκινο» Λεμεσός και Πάφος

Λεμεσός και Πάφος καταγράφουν τα περισσότερα κενά, σύμφωνα με τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι υπογραμμίζουν το διαχρονικό αίτημά τους για αύξηση των μόνιμων ή και δεκάμηνων θέσεων, για άμβλυνση του προβλήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Αντρέας Καρβούνης, Λειτουργός της Μονάδας Ασφάλειας Παραλιών του Υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχουν κάθε χρόνο κενά στην πλήρωση των περίπου 380 θέσεων ναυαγοσωστών που καλύπτονται από κοινού από πόρους του Υπουργείου και των τοπικών αρχών. Συγκεκριμένα, ο κ. Καρβούνης ανέφερε ότι οι μόνιμες θέσεις ναυαγοσωστών, στους οποίους περιλαμβάνονται και ειδικά εκπαιδευμένοι διασώστες οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κληθούν για διασώσεις στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, αριθμούν τις 107.

Κληθείς να σχολιάσει αίτημα των τοπικών αρχών για στελέχωση ναυαγοσωστικών πύργων με έναν αντί δύο ναυαγοσώστες, προκειμένου να καλυφθούν περισσότερα σημεία, ο κ. Καρβούνης ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί, εάν δεν διαπιστωθεί ότι δεν καλύπτονται οι παράμετροι ασφαλούς λειτουργίας των ναυαγοσωστικών πύργων.

Εξήγησε ότι το Σχέδιο Σαλαμίς του Υπουργείου, μετά την αναθεώρησή του, δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να ετοιμάσουν και να υποβάλουν ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει εικόνα για όλες τις παραλίες που είναι στην ευθύνη τους, μαζί με μελέτη επικινδυνότητας, πλήρως αιτιολογημένη, για να φανεί αν υπάρχουν σημεία που μπορούν να στελεχωθούν με ένα μόνο ναυαγοσώστη. Ο κ. Καρβούνης εξήγησε ότι κάτι τέτοιο θα αφορά το ερχόμενο έτος και σημείωσε ότι για να υιοθετηθεί η εισήγηση των τοπικών αρχών, θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Σχεδίου Σαλαμίς.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ναυαγοσωστικής Ομοσπονδίας, Πόλυς Παλλήκαρος, υπογράμμισε ότι η εισήγηση για στελέχωση ναυαγοσωστικών πύργων με ένα μέλος αντίκειται σε διεθνή πρότυπα ασφάλειας και δεν θα επιτρέπει στους ναυαγοσώστες να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση διάσωσης. Για τον λόγο αυτό εξήγησε ότι οι ναυαγοσώστες είναι ενάντια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σημείωσε, δε, ότι στο Σχέδιο Σαλαμίς προβλέπονται δύο ναυαγοσώστες ανά πύργο.

Ο κ. Παλλήκαρος πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητη η αύξηση των μόνιμων ή και δεκάμηνων θέσεων ναυαγοσωστών σε όλες τις επαρχίες, επισημαίνοντας ότι μεγαλύτερες ανάγκες παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή οι επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Όπως ο ίδιος ανέφερε ενδεικτικά, στην επαρχία Αμμοχώστου υπάρχουν 47 μόνιμοι, ενώ στην Πάφο μόνο τρεις, επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνο η Πάφος βγαίνει σε αναζήτηση συνολικά 110 ναυαγοσωστών για την κάλυψη των αναγκών της.

Στη Λεμεσό, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο υπεύθυνος ναυαγοσωστών του Επαρχιακού Ομίλου Ναυαγοσωστών, Σάκης Νικολάου, οι παραλίες της Ακτής Κυβερνήτη παραμένουν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ σε ολόκληρο το μήκος της περιοχής Lady’s Mile λειτουργεί μόνο ένας ναυαγοσωστικός πύργος. Συνολικά στη Λεμεσό παραμένουν κλειστοί περίπου έξι πύργοι, ενώ όσοι λειτουργούν καλύπτουν στην πλειοψηφία τους το ωράριο 10:30 π.μ. -18:00 μ.μ. γεγονός που αφήνει χωρίς φύλαξη τους λουόμενους όλες τις υπόλοιπες ώρες, όπως είπε ο κ. Νικολάου.

Ο κ. Παλλήκαρος ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι από πλευράς Ομοσπονδίας και σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Ομίλους γίνεται προσπάθεια για διευκόλυνση των διαδικασιών για την επιλογή ναυαγοσωστών με την ελάχιστη απαραίτητη πιστοποίηση που απαιτείται για τήρηση των παραμέτρων ασφάλειας. Υπογράμμισε, όμως, ότι η Ομοσπονδία αντιτίθεται στην κάλυψη αναγκών από ναυαγοσώστες των οποίων έχει λήξει το δίπλωμα, αναφέροντας ότι αυτό προνοεί εγκύκλιος που πρόσφατα εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο κ. Παλλήκαρος πρόσθεσε, ακόμα, ότι στις ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν περιλαμβάνονται και μηχανοκίνητα μέσα διάσωσης, όπως jet ski, τα οποία επιτρέπουν ταχύτητα και εύρος δράσης στους ναυαγοσώστες. Εξήγησε ότι δεν χρειάζονται όλες οι παραλίες τέτοια μέσα, σημείωσε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν τα διαθέτουν όσες παραλίες τα χρειάζονται.

Αναφερθείς στον αναβρασμό που υπάρχει στις ακτές της γειτονικής Ελλάδας λόγω της παρουσίας λαγοκέφαλων, που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά προς λουόμενους, ο κ. Παλλήκαρος είπε ότι φέτος δεν καταγράφηκαν περιστατικά στην Κύπρο, αλλά ανακοίνωσε ότι η Ομοσπονδία θα προχωρήσει σε ενημερώσεις με οδηγίες προφύλαξης των λουόμενων σε περίπτωση που συναντήσουν το εν λόγω είδος σε ακτές της Κύπρου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ