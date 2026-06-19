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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτικές: Πόσα παράπονα εξετάζονται κατά κομμάτων και υποψηφίων - Ποιες παραβιάσεις αφορούν

 19.06.2026 - 13:57
Βουλευτικές: Πόσα παράπονα εξετάζονται κατά κομμάτων και υποψηφίων - Ποιες παραβιάσεις αφορούν

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διενήργησε παγκύπριους επιτόπιους ελέγχους συμμόρφωσης σε 484 εκλογικά κέντρα τη μέρα των βουλευτικών εκλογών και διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες και οι οδηγίες που είχαν δοθεί αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εξετάζονται συνολικά 24 γραπτά παράπονα για ανεπιθύμητη επικοινωνία πολιτικής προώθησης. 'Όπως ανακοίνωσε η Αρχή, 21 παράπονα υποβλήθηκαν εναντίον υποψηφίων κομμάτων και 3 εναντίον πολιτικών κομμάτων.

Επτά παράπονα αφορούσαν τη λήψη ανεπιθύμητων τηλεφωνικών κλήσεων, 13 παράπονα αφορούσαν τη λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων (SMS), 1 παράπονο αφορούσε τη λήψη ανεπιθύμητου ηλεκτρονικού μηνύματος (email) και 2 παράπονα αφορούσαν τόσο τηλεφωνικές κλήσεις όσο και μηνύματα (SMS).

Υποβλήθηκε επίσης 1 παράπονο το οποίο αφορούσε την αναφώνηση ονόματος κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης των παραπόνων, ανακοίνωσε η Αρχή.

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