Βουλευτικές: Πόσα παράπονα εξετάζονται κατά κομμάτων και υποψηφίων - Ποιες παραβιάσεις αφορούν

Εξετάζονται συνολικά 24 γραπτά παράπονα για ανεπιθύμητη επικοινωνία πολιτικής προώθησης. 'Όπως ανακοίνωσε η Αρχή, 21 παράπονα υποβλήθηκαν εναντίον υποψηφίων κομμάτων και 3 εναντίον πολιτικών κομμάτων.

Επτά παράπονα αφορούσαν τη λήψη ανεπιθύμητων τηλεφωνικών κλήσεων, 13 παράπονα αφορούσαν τη λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων (SMS), 1 παράπονο αφορούσε τη λήψη ανεπιθύμητου ηλεκτρονικού μηνύματος (email) και 2 παράπονα αφορούσαν τόσο τηλεφωνικές κλήσεις όσο και μηνύματα (SMS).

Υποβλήθηκε επίσης 1 παράπονο το οποίο αφορούσε την αναφώνηση ονόματος κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης των παραπόνων, ανακοίνωσε η Αρχή.