Κάλεσμα σε διαμαρτυρία: ΑΚΕΛ και VOLT κατεβαίνουν στη Νομική Υπηρεσία τη Δευτέρα – Τα τέσσερα αιτήματα

Όπως αναφέρει κοινή ανακοίνωση, το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος-Μαφία» επιβεβαίωσε όσα για χρόνια η κοινωνία βιώνει από το σύστημα εξουσίας Αναστασιάδη. Την τεράστια διαπλοκή και τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ αλλά και τις πρακτικές συγκάλυψης της διαφθοράς. Τα αδικήματα για τα οποία ελέγχεται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης και άνθρωποι του περιβάλλοντός του είναι εξαιρετικά σοβαρά και ντροπιάζουν τη χώρα. Ποινικά αδικήματα που έρχονται να προστεθούν στην κραυγαλέα σύγκρουση συμφέροντος, στην ποδηγέτηση των θεσμών και στην αλαζονεία αυτού του κλειστού συστήματος συμφερόντων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την νυν Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Η ατιμωρησία για όλα αυτά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Είναι καθολική απαίτηση της κοινωνίας, να υπάρξει ανεξάρτητη και αδιάβλητη έρευνα για όλα όσα καταγράφονται στο Πόρισμα. Να εξαρθρωθεί αυτό το σύστημα διαπλοκής και συγκάλυψης. Να επικρατήσει το κράτος δικαίου και η νομιμότητα.

Γι’ αυτό απευθύνουμε ανοικτό κάλεσμα στην κοινωνία με αιτήματα:

1. Άμεση παραίτηση του Γ. Σαββίδη και του Σ. Αγγελίδη από τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

2. Ανεξάρτητη διερεύνηση για τα αδικήματα που καταγράφονται στο Πόρισμα.

3. Προσαγωγή των υπόπτων στη Δικαιοσύνη, λογοδοσία και τιμωρία των ενόχων.

4. Αναστήλωση των θεσμών και του κράτους δικαίου στην χώρα μας.