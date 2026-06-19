Σοβαρές καταγγελίες ΠΑΣΥΔΥ: Aνησυχίες για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Θα εξετάσουν μέτρα αντίδρασης

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Ο Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις συνθήκες που επικρατούν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, όπου καταγράφεται έλλειμμα 46 Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης.

Το πρόβλημα της υπερπληρότητας επιδεινώνεται λόγω της μείωσης των διαθέσιμων θαλάμων νοσηλείας από πέντε σε τρεις, εξαιτίας της ακαταλληλότητας κτηριακών εγκαταστάσεων. Ως αποτέλεσμα, οι τρεις εναπομείναντες θάλαμοι λειτουργούν σήμερα στο 150% της αρχικής δυναμικότητάς τους, φιλοξενώντας πέραν των 90 ασθενών αντί 60 για τους οποίους είχαν σχεδιαστεί.

Παρά τη λειτουργία δύο νέων μονάδων εκτός του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, η δυναμικότητά τους παραμένει περιορισμένη και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού και καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διατήρηση συνθηκών ασφαλούς και ποιοτικής ψυχιατρικής φροντίδας. Παράλληλα, το νοσηλευτικό προσωπικό καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις μέσω συνεχούς υπερωριακής απασχόλησης, γεγονός που οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση και αυξάνει τους κινδύνους για εργαζομένους και ασθενείς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις λειτουργούν πέραν των δυνατοτήτων για τις οποίες σχεδιάστηκαν. Οι επιπτώσεις της υπερπληρότητας επηρεάζουν πλέον και βασικούς κοινόχρηστους χώρους που εξυπηρετούν καθημερινά τους ασθενείς, δημιουργώντας εύλογο προβληματισμό κατά πόσο εξακολουθούν να πληρούνται στην πράξη οι προϋποθέσεις ασφαλούς νοσηλείας.

«Δεν μιλάμε για ένα θεωρητικό πρόβλημα στελέχωσης. Μιλάμε για θαλάμους που λειτουργούν στο 150% της δυναμικότητάς τους και για συναδέλφους που καλούνται καθημερινά να φροντίσουν ασθενείς σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να υφίστανται σε σύγχρονο νοσοκομείο. Η υπομονή του νοσηλευτικού προσωπικού έχει όρια», δηλώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου.

Ο Κλάδος απέστειλε στις 3 Ιουνίου 2026 επίσημη επιστολή προς τον ΟΚΥπΥ, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων. Παρά τη σοβαρότητα των ζητημάτων που έχουν τεθεί, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη ανταπόκριση ούτε έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και της υπερπληρότητας.



Υπενθυμίζεται ότι κατά τα εγκαίνια της Φάσης Α του νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας, στις 9 Δεκεμβρίου 2024, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δεσμευθεί δημόσια τόσο για την ενίσχυση και στήριξη των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας όσο και για την άμεση έναρξη της Β΄ Φάσης του έργου.

Δεκαοκτώ μήνες μετά τα εγκαίνια της Φάσης Α, η έναρξη της Β΄ Φάσης εξακολουθεί να εκκρεμεί, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στους θαλάμους νοσηλείας καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων και ουσιαστικής στήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Καλούμε τον ΟΚΥπΥ και το Υπουργείο Υγείας να παρουσιάσουν χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο δράσης για την αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και τη διασφάλιση της ασφαλούς στελέχωσης των υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου θα εξετάσει στην επόμενη συνεδρία του τη λήψη μέτρων αντίδρασης.

Η προστασία της ασφάλειας ασθενών και εργαζομένων προϋποθέτει άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν η κατάσταση καταστεί μη διαχειρίσιμη.