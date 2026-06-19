Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Τραυματίστηκαν μητέρα και κόρη - Τι συνέβη

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η 33χρονη οδηγός και η 9χρονη κόρη της.

Μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις.