Η δίαιτα που ακολουθούν κορυφαίοι αξιωματούχοι του Τραμπ «βρωμάει» κυριολεκτικά – Τι περιλαμβάνει και γιατί προκαλεί αντιδράσεις

Μια διατροφική τάση που δίνει έμφαση στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος και τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση φαίνεται να έχει κερδίσει αρκετά μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Εμπνευστής της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι ο δρ Σον Ο’Μάρα, ο οποίος προωθεί ένα πρόγραμμα διατροφής που μοιάζει με τη δίαιτα των σαρκοφάγων, αλλά ενισχύεται με ξινολάχανο και άλλες τροφές που θεωρούνται ωφέλιμες για το έντερο.

Η υπόσχεση για απώλεια βάρους και βελτίωση της επιδερμίδας έχει προσελκύσει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Τι περιλαμβάνει η δίαιτα του δρ Σον Ο’Μάρα

Ο δρ Σον Ο’Μάρα υποστηρίζει ότι η δίαιτά του, η οποία απαιτεί αποχή από τη ζάχαρη και το αλκοόλ και βασίζεται στην κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων κόκκινου κρέατος και τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση, συμβάλλει στη βελτίωση της πέψης, ενισχύει το μικροβίωμα του εντέρου και μειώνει το σπλαχνικό λίπος, δηλαδή το βαθύ λίπος που περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα.

Το ξινολάχανο έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή τροφή για την υγεία του εντέρου, καθώς η διαδικασία της ζύμωσης παράγει διάφορα υποπροϊόντα που θεωρούνται, σύμφωνα με τον Ο’Μάρα, «εξαιρετικά ωφέλιμα» για την υγεία. Η ίδια διαδικασία, ωστόσο, προσδίδει στο τρόφιμο την έντονη χαρακτηριστική οσμή του και μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή αερίων από τον οργανισμό.

Στα βασικά τρόφιμα της συγκεκριμένης διατροφής περιλαμβάνονται επίσης τα αυγά, τα τουρσιά και τα μούρα, ενώ για σνακ ο δρ Ο’Μάρα προτείνει την κατανάλωση «παλαιωμένων τυριών», όπως η γκοργκοντζόλα και η παρμεζάνα.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και ο Τζέι Ντι Βανς υιοθέτησαν τη διατροφή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ υιοθέτησε τη δίαιτα πέρυσι, έπειτα από τη γνωριμία του με τον δρ Σον Ο’Μάρα. Ο ίδιος αποδίδει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής την απώλεια περίπου 9 κιλών, τη μείωση των γενικών πόνων και την πλήρη εξαφάνιση των συμπτωμάτων της κολπικής μαρμαρυγής.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι στη συνέχεια ο Τζέι Ντι Βανς ακολούθησε τη διατροφική προσέγγιση έπειτα από παρότρυνση του Κένεντι. Ο αντιπρόεδρος υιοθέτησε τη δίαιτα κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής νωρίτερα φέτος και, σύμφωνα με τον Κένεντι, συνέχισε να την ακολουθεί.

Παράλληλα, ο Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος απέφευγε το κόκκινο κρέας επί σειρά ετών εξαιτίας φόβων για τον καρκίνο, υιοθέτησε επίσης το πρόγραμμα του Ο’Μάρα, αντικαθιστώντας τη Diet Coke με απλό παγωμένο καφέ και το λευκό κρέας με κόκκινο, σύμφωνα με την nypost.

Οι συμβουλές του γιατρού και το κόστος των υπηρεσιών του

Ο δρ Σον Ο’Μάρα είχε υπηρετήσει ως ένας από τους γιατρούς που είχαν αναλάβει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τζορτζ Μπους και επί σειρά ετών συμβούλευε πολιτικούς σχετικά με τη σημασία της διατροφής.

Σήμερα εργάζεται ιδιωτικά και οι υπηρεσίες προσωπικής συμβουλευτικής που προσφέρει κοστολογούνται στα 18.000 δολάρια, ενώ τα προγράμματα «βελτιστοποίησης» ξεκινούν από τις 8.000 δολάρια.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η δίαιτα μπορεί να ωφελήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας, αλλά δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους.

«Τείνω να προτιμώ να εργάζομαι με μεγαλύτερους ανθρώπους επειδή η απόδοση της επένδυσης είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι σαν να αναλαμβάνεις ένα πλοίο που βυθίζεται, μια εταιρεία που οδεύει προς τη χρεοκοπία», δήλωσε στη Wall Street Journal.

Τα οφέλη του ξινολάχανου για το έντερο και τη φλεγμονή

Το ξινολάχανο θεωρείται ωφέλιμο για τον οργανισμό, καθώς περιέχει τόσο πρεβιοτικά όσο και προβιοτικά. Οι βιοδραστικές αυτές ενώσεις προέρχονται από ζωντανά βακτήρια και μικροοργανισμούς που διασπούν τα σάκχαρα του λάχανου κατά τη διάρκεια της ζύμωσης.

Σε συνδυασμό με τις πρεβιοτικές ίνες του λάχανου, τα μεταβιοτικά συμβάλλουν στην ενίσχυση της ποικιλομορφίας του μικροβιώματος του εντέρου, στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο για την ομαλή πέψη, την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι συμβουλές του γιατρού και το κόστος των υπηρεσιών του

Ο δρ Σον Ο’Μάρα είχε υπηρετήσει ως ένας από τους γιατρούς που είχαν αναλάβει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τζορτζ Μπους και επί σειρά ετών συμβούλευε πολιτικούς σχετικά με τη σημασία της διατροφής.

Σήμερα εργάζεται ιδιωτικά και οι υπηρεσίες προσωπικής συμβουλευτικής που προσφέρει κοστολογούνται στα 18.000 δολάρια, ενώ τα προγράμματα «βελτιστοποίησης» ξεκινούν από τις 8.000 δολάρια.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η δίαιτα μπορεί να ωφελήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας, αλλά δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους.

«Τείνω να προτιμώ να εργάζομαι με μεγαλύτερους ανθρώπους επειδή η απόδοση της επένδυσης είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι σαν να αναλαμβάνεις ένα πλοίο που βυθίζεται, μια εταιρεία που οδεύει προς τη χρεοκοπία», δήλωσε στη Wall Street Journal.

Τα οφέλη του ξινολάχανου για το έντερο και τη φλεγμονή

Το ξινολάχανο θεωρείται ωφέλιμο για τον οργανισμό, καθώς περιέχει τόσο πρεβιοτικά όσο και προβιοτικά. Οι βιοδραστικές αυτές ενώσεις προέρχονται από ζωντανά βακτήρια και μικροοργανισμούς που διασπούν τα σάκχαρα του λάχανου κατά τη διάρκεια της ζύμωσης.

Σε συνδυασμό με τις πρεβιοτικές ίνες του λάχανου, τα μεταβιοτικά συμβάλλουν στην ενίσχυση της ποικιλομορφίας του μικροβιώματος του εντέρου, στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο για την ομαλή πέψη, την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Επιπλέον, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της φλεγμονής. Μελέτη του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις έδειξε ότι το ξινολάχανο υπερείχε του ωμού λάχανου στην προστασία των κυττάρων του εντέρου από βλάβες που σχετίζονται με τη φλεγμονή, γεγονός που θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικό για διαταραχές του πεπτικού συστήματος, όπως οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και μία τακτική μερίδα ξινολάχανου μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πεπτικού συστήματος και στη μείωση της φλεγμονής. Ωστόσο, όσοι σκοπεύουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των μελών της κυβέρνησης που έχουν υιοθετήσει τη συγκεκριμένη διατροφή, καλούνται να προχωρήσουν σταδιακά, καθώς οι τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση μπορούν να προκαλέσουν αέρια και φούσκωμα.

Η σύσταση είναι να ξεκινήσει κανείς με μικρή ποσότητα καθημερινά και σταδιακά να φτάσει σε πλήρη μερίδα, που αντιστοιχεί περίπου σε μισό φλιτζάνι. Ο οργανισμός προσαρμόζεται μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Η επίδραση στις νέες διατροφικές οδηγίες και οι προειδοποιήσεις των ειδικών

Η δίαιτα του δρ Σον Ο’Μάρα φαίνεται ότι επηρέασε και τις νέες διατροφικές οδηγίες που προωθεί ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, οι οποίες για πρώτη φορά περιλαμβάνουν συστάσεις για την ενσωμάτωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το ξινολάχανο, το κιμτσί και το κεφίρ.

Στο πλαίσιο των συστάσεων του Ο’Μάρα και στην προσπάθεια να τερματιστεί αυτό που ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ χαρακτηρίζει ως «πόλεμο κατά των κορεσμένων λιπαρών», οι οδηγίες δίνουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, όπως το κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά, τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα και το βούτυρο.

Παράλληλα, αρκετοί ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους της δίαιτας του δρ Ο’Μάρα και άλλων παρόμοιων διατροφικών προσεγγίσεων που βασίζονται κυρίως στο κρέας, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε νοσηλεία λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως συνέβη στην περίπτωση ενός άνδρα από του οποίου τα χέρια έβγαινε κυριολεκτικά χοληστερόλη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δίαιτα των σαρκοφάγων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λίθων στους νεφρούς, πεπτικών διαταραχών, αυξημένων επιπέδων χοληστερόλης, διατροφικών ελλείψεων και, κυρίως, καρκίνου του παχέος εντέρου.