«Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους»: Ο Χριστοδουλίδης παρουσιάζει τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας

Με αναφορά στα σημαντικότερα επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε απολογισμό μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της κυπριακής θητείας.

Όπως δήλωσε, η συγκεκριμένη Σύνοδος σηματοδοτεί την κορύφωση μιας εξάμηνης πορείας κατά την οποία η Κύπρος βρέθηκε στο τιμόνι του Συμβουλίου της ΕΕ, με στόχο μια πιο αυτόνομη, ισχυρή και ανοικτή προς τον κόσμο Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος έκανε λόγο για μια Προεδρία προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, σημειώνοντας πως καταγράφηκε πρόοδος σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η διεύρυνση της ΕΕ, η μετανάστευση, η ενέργεια, η κοινωνική συνοχή και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώθηκε για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, στις αποφάσεις για την ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα, στη συμφωνία για τον Κανονισμό Επιστροφών στο μεταναστευτικό, καθώς και στις σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια της κυπριακής θητείας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε επίσης την πρόοδο που καταγράφηκε σε ζητήματα που αγγίζουν άμεσα τους πολίτες, όπως η αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, τα κρίσιμα φάρμακα και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο που επιτεύχθηκε, σημειώνοντας πως η Κυπριακή Προεδρία αντιμετωπίστηκε ως εθνική αποστολή και παρέδωσε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες και το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, την οποία ευχαρίστησε δημόσια για τη συμβολή της στην επιτυχή ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας.